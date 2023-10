Defesa Civil registra seis ocorrências devido forte chuva em Manaus

Notícias Manaus – Seis ocorrências foram registradas na manhã deste domingo (22), em razão da forte chuva que caiu na capital amazonense. Segundo as Defesa Civil do Município de Manaus, até as 12h30 as chamadas foram três para formalização de ocorrências de deslizamento no bairro Tarumã, zona Oeste; uma de desabamento de casa no bairro Redenção, na zona Centro-Oeste; uma de risco de tombamento de residência, no bairro Cidade Nova, zona Norte; e uma de alagamento, no bairro Tancredo Neves, na zona Leste.

De acordo com a Gerência de Encaminhamento e Acompanhamento (GEA) da Sepdec, a média das chuvas nas últimas 24 horas, na capital, foi de 34,8 milímetros.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na manhã deste domingo, a pluviometria por zona na capital foi de: na zona Leste (52 milímetros), Norte (46 milímetros), Centro-Oeste (37 milímetros), Sul (22 milímetros), Centro-Sul (18 milímetros) e Oeste (15 milímetros).

Redação AM POST*