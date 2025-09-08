A notícia que atravessa o Brasil!

Delegacia Virtual da Mulher é lançada durante Operação Shamar no Amazonas

Operação Shamar registrou quase 300 prisões, mais de mil inquéritos e ações de prevenção que alcançaram mais de 52 mil pessoas em todo o Amazonas.

Por Beatriz Silveira

08/09/2025 às 21:46

Notícias de Manaus – As Forças de Segurança do Amazonas divulgaram, nesta segunda-feira (08/09), o balanço da Operação Shamar, que resultou em 297 prisões em Manaus e no interior durante o mês de agosto. A apresentação ocorreu no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), na zona Sul da capital.

Coordenada nacionalmente pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), a operação teve como foco o combate à violência contra a mulher, com ações ostensivas, preventivas e repressivas em todos os estados do país. No Amazonas, participaram 29 órgãos, entre instituições de segurança, saúde, educação, Ministério Público, Tribunal de Justiça, Defensoria e Assembleia Legislativa.

Segundo o tenente-coronel Alisson Botelho, da SSP-AM, a operação alcançou 41 municípios com atividades presenciais, além de ações digitais voltadas aos 61 municípios do estado. O trabalho foi dividido em três eixos principais: capacitação, repressão e prevenção.

De acordo com a delegada Patrícia Leão, da DECCM Centro-Sul, o resultado foi expressivo:

  • 297 prisões de homens acusados de agredir mulheres (112 na capital e 185 no interior);

  • 741 pedidos de medidas protetivas apenas em Manaus;

  • Mais de mil inquéritos policiais instaurados no mês.

Outro destaque foi o lançamento da Delegacia Virtual da Mulher (DVM), que já recebeu 56 solicitações de medidas protetivas desde sua criação. A plataforma facilita o registro de ocorrências para vítimas que enfrentam isolamento, vergonha ou dificuldades de deslocamento até uma delegacia.

Além da repressão, houve forte atuação preventiva. A delegada Priscila Orberg informou que foram realizados 87 eventos de panfletagem e 404 palestras educativas sobre a Lei Maria da Penha e violência doméstica, alcançando mais de 52 mil pessoas em todo o estado.

A capitã Viviane Farias, subcomandante da Ronda Maria da Penha, destacou que a PMAM atuou nos 62 municípios, fiscalizando medidas protetivas e realizando 3 mil monitoramentos a mulheres em situação de risco. Policiais militares receberam treinamento específico para serem os primeiros a atuar em casos de violência doméstica.

O balanço mostra que a Operação Shamar não se limitou a prender agressores, mas também levou conscientização e apoio às vítimas, reforçando a importância da integração entre órgãos de segurança e de proteção social.

