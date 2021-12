Delegado Pablo fiscaliza serviços oferecidos a população na maternidade e pronto-socorro do Alvorada

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

A maternidade e o pronto-socorro do bairro Alvorada, na zona centro-oeste de Manaus, receberam hoje (10/12) a visita do deputado federal Delegado Pablo. O parlamentar verificou a qualidade do atendimento à população e analisou a necessidade de investimentos em cada unidade.

Continua depois da Publicidade

No pronto-socorro do Alvorada, o deputado foi recebido pelo diretor geral, Jorge Angelim. Eles conversaram com pacientes e familiares que estavam na recepção da unidade de sáude.

Pablo quis saber como é a qualidade dos serviços oferecidos aos moradores da zona centro-oeste de Manaus, bem como quais especialidades médicas são disponibilizadas pelo pronto-socorro.

O deputado conversou também com médicos e outros funcionários que atuam no local. Pablo explicou que há poucas semanas o Senado aprovou o projeto que cria o piso salarial para os profissionais de Enfermagem.

Continua depois da Publicidade

O projeto visa combater distorções nos salários dos profissionais que atuam em postos de saúde, prontos-socorros e hospitais em todo Brasil, melhorando os vencimentos da categoria.

O diretor do pronto-socorro do Alvorada apresentou ao deputado o pedido de investimentos na unidade médica, com preferência na valorização dos servidores.

Continua depois da Publicidade

Na maternidade do Alvorada, Pablo foi recebido pelo diretor Márcio Rodrigues, que apresentou ao deputado a mais antiga maternidade da zona centro-oeste da capital. Participaram também da visita o presidente do bairro Alvorada, Damião Pinheiro, e o vice-presidente, Etenildo Gonçalves.

Pablo conferiu como é o atendimento às gestantes e aos recém-nascidos, bem como quais servidos de apoio são oferecidos pela maternidade. O parlamentar fez questão de parabenizar os profissionais que atuam na unidade, que é referencia no atendimento às parturientes.

Continua depois da Publicidade

Pablo explicou também como funcionará o novo piso salarial aos profissionais de Enfermagem, cujo valor foi aprovado pela Câmara dos Deputados. A medida será analisada em breve pela Câmara Federal.

“É uma luta antiga da categoria, que reclamava de grandes desigualdades nos salários. Em breve, todos terão um piso maior, melhorando os salários dos profissionais que se arriscam para salvar vidas”, afirmou o deputado.