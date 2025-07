Delegado Péricles apresenta resultados do Cepcolu ao novo superintendente regional de saúde no Amazonas

Notícias de Manaus – Manaus vem consolidando seu protagonismo na saúde da mulher com a criação e operação do Centro Avançado de Prevenção ao Câncer do Colo do Útero (Cepcolu). A unidade, inaugurada há menos de três meses, foi tema de uma visita institucional realizada nesta terça-feira (22), com a presença do deputado estadual Delegado Péricles (PL) e do novo superintendente regional do Ministério da Saúde no Amazonas, Henrique Medeiros.

O encontro teve como foco a apresentação dos resultados iniciais do centro, construído com R$ 4,5 milhões em emendas parlamentares destinadas por Péricles à Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon). Em pouco tempo de funcionamento, o Cepcolu já contabiliza 2.166 atendimentos e 329 cirurgias, números que refletem a importância de investimentos concretos na saúde pública.

PUBLICIDADE

“Essa estrutura não é apenas moderna. Ela salva vidas. O Cepcolu é a resposta a décadas de negligência com a saúde da mulher no nosso Estado. Aqui, mostramos que com gestão, seriedade e compromisso, o recurso público transforma vidas”, afirmou Delegado Péricles durante a visita.

Leia também: MPF arquiva investigação contra Bolsonaro sobre cartão corporativo e motociatas

Compromisso com a prevenção

O Cepcolu é o primeiro centro do Amazonas voltado exclusivamente à prevenção e ao tratamento precoce do câncer do colo do útero. Sua atuação concentra-se especialmente em cirurgias para remoção de lesões pré-cancerígenas, o que reduz significativamente o risco de evolução da doença e aumenta as chances de cura.

PUBLICIDADE

A estrutura do centro impressionou o superintendente Henrique Medeiros, que conheceu as instalações e conversou com a equipe técnica sobre os fluxos de atendimento e os protocolos utilizados. Acompanhado da diretora da unidade, a médica Mônica Bandeira de Melo, ele ouviu relatos sobre o impacto direto da unidade na vida de centenas de pacientes.

“O Amazonas tem vocação para ser referência nacional no combate ao câncer do colo do útero. Já estamos provando isso com resultados. Agora, o que falta é o reconhecimento e o apoio efetivo do Governo Federal e de outros estados”, declarou o deputado.

PUBLICIDADE

Saúde pública eficiente e humanizada

O Cepcolu representa uma quebra de paradigma na forma como a saúde da mulher é tratada na região Norte. A unidade oferece um serviço especializado, gratuito e com foco preventivo, algo que ainda é escasso em muitos estados brasileiros.

Além de destacar o papel das emendas parlamentares como ferramenta eficaz para reverter gargalos históricos, o deputado afirmou que continuará cobrando novos investimentos na expansão de centros semelhantes em outras regiões do Amazonas e do país.

PUBLICIDADE

“O que construímos aqui é uma política pública que funciona. Não é propaganda, é entrega real. Precisamos de mais ações como essa para garantir dignidade às mulheres e combater o câncer antes que ele avance”, concluiu.

O sucesso do Cepcolu reforça a importância de investimentos estratégicos na atenção básica e especializada, apontando um caminho possível para reduzir desigualdades regionais na saúde e fortalecer a rede de combate ao câncer no Brasil.