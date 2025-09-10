Delegado Péricles detona fala do presidente da Colômbia em Manaus sobre ‘legalização de drogas’

Notícias de Manaus – O deputado estadual Delegado Péricles (PL) subiu à tribuna da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), nesta quarta-feira (10), para criticar veementemente a fala do presidente da Colômbia, Gustavo Petro, que defendeu a legalização das drogas durante visita a Manaus. O comentário foi feito na inauguração do Centro de Cooperação Policial Internacional (CCPI), espaço que terá ações integradas no combate a crimes ambientais, tráfico de drogas, contrabando e à atuação de facções criminosas na região amazônica.

Segundo Péricles, a proposta de Petro, que classifica como “esquerdista e comunista”, demonstra um profundo desrespeito com os policiais brasileiros e com a sociedade.

“Estamos vendo Gustavo Petro, que é um esquerdista, comunista, com fortes indícios de ligação com o narcotráfico, defendendo a legalização da cocaína e da maconha em um centro que é para combater o narcotráfico. É um absurdo. Ali na inauguração estavam vários policiais que perderam colegas no combate ao narcotráfico, e de forma desrespeitosa com eles e com a sociedade brasileira, o presidente da Colômbia vem defender a legalização das drogas. Evidente que é por interesses pessoais, já que ele tem envolvimento com o narcotráfico”, declarou o deputado após exibir vídeo da fala de Petro.

O parlamentar aproveitou para criticar aliados do governo federal. “Vejam a que ponto chegamos. Quem são os aliados do atual governo federal? Ditadores na Venezuela, Cuba, China e narcotraficantes que vêm ao nosso país defender a legalização das drogas que destroem famílias”, afirmou, reiterando sua posição contrária às políticas defendidas pelo líder colombiano.

Delegado Péricles também fez críticas diretas à postura do presidente Lula durante a visita. Segundo ele, o chefe do Executivo federal não apresentou propostas concretas ou convincentes para a recuperação da rodovia BR-319, importante ligação entre Manaus e Porto Velho, classificando as declarações como “mentiras” e acusando o governo de negligenciar demandas históricas da região.

A declaração do parlamentar ocorre em meio a uma crescente repercussão sobre a visita de Gustavo Petro ao Brasil, que dividiu opiniões entre autoridades, especialistas em segurança pública e a população. Enquanto o presidente colombiano defendeu abordagens alternativas para o combate ao narcotráfico, aliados do governo federal destacam a cooperação bilateral na prevenção de crimes transnacionais e proteção ambiental.