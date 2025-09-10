A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Manaus

Delegado Péricles detona fala do presidente da Colômbia em Manaus sobre ‘legalização de drogas’

Deputado disse que Gustavo Petro tem envolvimento com o narcotráfico e a defesa de legalização é por interesses pessoais.

Por Natan AMPOST

10/09/2025 às 12:16 - Atualizado em 10/09/2025 às 12:21

Ver resumo

Notícias de Manaus – O deputado estadual Delegado Péricles (PL) subiu à tribuna da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), nesta quarta-feira (10), para criticar veementemente a fala do presidente da Colômbia, Gustavo Petro, que defendeu a legalização das drogas durante visita a Manaus. O comentário foi feito na inauguração do Centro de Cooperação Policial Internacional (CCPI), espaço que terá ações integradas no combate a crimes ambientais, tráfico de drogas, contrabando e à atuação de facções criminosas na região amazônica.

PUBLICIDADE

Segundo Péricles, a proposta de Petro, que classifica como “esquerdista e comunista”, demonstra um profundo desrespeito com os policiais brasileiros e com a sociedade.

Leia mais: Em Manaus, presidente da Colômbia defende legalização de drogas na inauguração do CCPI que vai combater o tráfico

PUBLICIDADE

“Estamos vendo Gustavo Petro, que é um esquerdista, comunista, com fortes indícios de ligação com o narcotráfico, defendendo a legalização da cocaína e da maconha em um centro que é para combater o narcotráfico. É um absurdo. Ali na inauguração estavam vários policiais que perderam colegas no combate ao narcotráfico, e de forma desrespeitosa com eles e com a sociedade brasileira, o presidente da Colômbia vem defender a legalização das drogas. Evidente que é por interesses pessoais, já que ele tem envolvimento com o narcotráfico”, declarou o deputado após exibir vídeo da fala de Petro.

O parlamentar aproveitou para criticar aliados do governo federal. “Vejam a que ponto chegamos. Quem são os aliados do atual governo federal? Ditadores na Venezuela, Cuba, China e narcotraficantes que vêm ao nosso país defender a legalização das drogas que destroem famílias”, afirmou, reiterando sua posição contrária às políticas defendidas pelo líder colombiano.

Delegado Péricles também fez críticas diretas à postura do presidente Lula durante a visita. Segundo ele, o chefe do Executivo federal não apresentou propostas concretas ou convincentes para a recuperação da rodovia BR-319, importante ligação entre Manaus e Porto Velho, classificando as declarações como “mentiras” e acusando o governo de negligenciar demandas históricas da região.

A declaração do parlamentar ocorre em meio a uma crescente repercussão sobre a visita de Gustavo Petro ao Brasil, que dividiu opiniões entre autoridades, especialistas em segurança pública e a população. Enquanto o presidente colombiano defendeu abordagens alternativas para o combate ao narcotráfico, aliados do governo federal destacam a cooperação bilateral na prevenção de crimes transnacionais e proteção ambiental.

Acompanhar as notícias de Manaus é essencial para quem deseja estar por dentro do que está acontecendo na cidade. Manaus é repleta de história e cultura. Nossa equipe está sempre nas ruas, trazendo as notícias de Manaus com a urgência e a precisão que os eventos da capital amazonense demandam.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O Autismo é ver o mundo de um outro jeito, e cada um de nós temos que achar um jeito de entender as diferenças.

Dr. Leonardo Maranhão

Últimas notícias

Brasil

Fux pede suspensão de todo processo sobre golpe contra Ramagem

Ministro é o terceiro a proferir voto, após Moraes e Dino.

há 4 minutos

Brasil

Zambelli teria prometido assumir responsabilidade por ataque ao CNJ, diz hacker

Declaração foi feita por Walter Delgatti Neto durante oitiva na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara.

há 27 minutos

Manaus

Vídeo mostra que atuação rápida da Guarda Municipal e PM evitou invasão em massa no #SouManaus

A atuação rápida das forças de segurança garantiu a tranquilidade e a proteção do público durante o evento no centro histórico.

há 32 minutos

Amazonas

Trabalhador perde a vida ao ser prensado por toras de madeira no interior do Amazonas

Veículo carregado com toras de madeira despenca em curva e vítima não resiste aos ferimentos.

há 51 minutos

Polícia

Jovem de 25 anos é assassinado com vários tiros em Manacapuru

Jovem de 25 anos é assassinado com vários tiros em Manacapuru.

há 1 hora