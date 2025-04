Denúncia: Adolescente autista é impedido de usar assento preferencial em ônibus de Manaus; vídeo

Notícias de ManausUma denúncia feita nesta segunda-feira (28) por um pai atípico trouxe à tona um caso de desrespeito no transporte público de Manaus envolvendo um adolescente autista.

Segundo o relato, o jovem, identificado pela farda da Escola Fundação Matias Machline, vem sendo constrangido pelo motorista da linha 215, que o impede de ocupar o assento preferencial mesmo com a devida identificação.

PUBLICIDADE

O adolescente embarca diariamente às 5h para ir à escola e relatou que, no início da manhã, o motorista da empresa Via Verde o obrigou, de forma grosseira e na frente dos demais passageiros, a se levantar do banco reservado.

Essa atitude contraria o que determina a Lei Federal nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência) e a Lei Municipal nº 3.051/2023, que garantem o direito das pessoas com deficiência de usarem os assentos preferenciais no transporte público.

O caso gerou repercussão nas redes sociais, levantando discussões sobre a necessidade de maior conscientização e respeito aos direitos das pessoas com deficiência no sistema de transporte da capital amazonense. Até o momento, a empresa responsável pelo ônibus Via Verde não se manifestou oficialmente sobre o ocorrido.