Denúncia: Prefeitura de Manaus gasta R$ 1,3 milhão em luvas para combate à covid-19

Redação AM POST

A prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), comprou com dispensa de licitação 14,5 mil caixas de luvas de procedimento no valor de R$1.300.650,00 milhão para combate à covid-19, a informação consta em publicação do Diário Oficial do Município (DOM) do dia 7 de janeiro deste ano.

Os produtos foram adquiridos da empresa Decares Comércio LTDA com dispensa de licitação, autorizada devido à pandemia de coronavírus.

Se dividido o montante gasto com a quantidade de caixas de luvas adquiridas chega-se ao valor de R$89,7 para cada caixa de luva comprada, valor superior ao praticado no mercado.

Em pesquisa rápida por drogarias de Manaus a reportagem apurou que o preço médio da caixa de luvas com 50 unidades é de R$32 e de 100 unidades sai no valor de R$65.

Confira: