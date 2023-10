Deputada pede afastamento de conselheiro tutelar envolvido em acidente que matou motociclista em Manaus

Notícias de Manaus– A deputada estadual Alessandra Campelo, anunciou nesta terça-feira (10) que irá solicitar o afastamento do conselheiro tutelar Francisco Coelho de Souza Neto, envolvido em um acidente de trânsito que matou o motociclista

Alessandro da Silva Nascimento, na madrugada do último sábado (7), na Avenida Humaitá, na região da Cachoeirinha, Zona Sul de Manaus.

“O mais grave é que esse conselheiro tutelar estava de plantão. Eu espero que o Conselho Municipal dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes tome providências. Já contactei o Ministério Público do Estado e não concordo com a tese de homicídio culposo. Para mim, isso é homicídio doloso com dano eventual, que é quando a pessoa assume o risco de causar a morte de alguém”, disse a deputada.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Segundo relatos de testemunhas, o conselheiro tutelar Francisco Coelho de Souza Neto estava embriagado durante o incidente.

“Esse conselheiro teve a cara de pau de dizer que ele estava saindo da igreja na hora que ocorreu o acidente, mas as fotos e as filmagens mostraram que ele estava num bar bebendo, acompanhado de dois outros conselheiros tutelares”, declarou.

O papel do Conselho Tutelar, conforme estabelecido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), é atender crianças e adolescentes cujos direitos foram violados ou estão ameaçados. Além disso, o Conselho Tutelar também tem a responsabilidade de fiscalizar outros órgãos e instituições. Para a deputada Alessandra Campelo, é crucial que os membros do Conselho Tutelar sejam exemplos de conduta.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Independentemente do desenrolar do processo judicial, a deputada enfatizou que o conselheiro tutelar envolvido na morte do motociclista deve ser submetido a medidas administrativas. A deputada pretende tomar providências junto aos órgãos municipais e ao Ministério Público do Estado para garantir a adoção dessas medidas.

Em seu papel de proteção e garantia dos direitos de crianças e adolescentes, os conselheiros tutelares desempenham um trabalho de extrema importância na sociedade. Eles são responsáveis por zelar pelo cumprimento do ECA, atuando em casos de violência, negligência, abuso e outras situações que envolvam crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Redação AM POST*