Deputado lamenta que Anatel tenha adiado novamente início da tecnologia 5G em Manaus

Redação AM POST

O deputado estadual Serafim Corrêa (PSB) lamentou, da tribuna da ALE-AM (Assembleia Legislativa do Amazonas), que a Agência Nacional de Telefonia (Anatel) tenha adiado pela quarta vez a implantação da tecnologia 5G em Manaus. Ele se manifestou nesta quinta-feira, 6, data em que estava prevista o início do 5G na capital amazonense.

Continua depois da Publicidade

“É lamentável que mais uma vez isso tenha sido postergado. A promessa agora é que o início seja em 28 de novembro e espero que isso ocorra”, disse o deputado.

O líder do PSB no parlamento estadual sugeriu ainda que a Prefeitura de Manaus intensifique os contatos com as quatro operadoras do 5G para que não só uma parcela da capital tenha a cobertura da nova tecnologia.

“Isso é fundamental. As cidades nos EUA, na Europa, por exemplo, todas estão atendidas pelo 5G. Não é possível que aqui, numa cidade de 2,4 milhões de habitantes, não tenha essa tecnologia disponível para todos os bairros”, avaliou o deputado.