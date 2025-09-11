A notícia que atravessa o Brasil!

Deputado levanta suspeição contra juiz que absolveu Salazar de homicídio e promete levar caso ao CNJ: “Rasgou a Constituição”

Daniel Almeida questiona imparcialidade e cobra providências contra decisão judicial polêmica.

Por Natan AMPOST

11/09/2025 às 16:15

Notícias de Manaus – A absolvição do vereador Sargento Salazar (PL), suspeito de envolvimento na morte de um jovem em 2019, voltou a gerar polêmica no cenário político do Amazonas. Durante sessão na Assembleia Legislativa do Estado (Aleam), nesta quinta-feira (11), o deputado estadual Daniel Almeida (Avante) fez duras críticas à decisão do juiz Fábio Lopes Alfaia, responsável pelo caso, e anunciou que recorrerá ao Ministério Público do Amazonas (MP-AM) e ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

A decisão judicial, publicada nessa terça-feira (10), absolveu Salazar da acusação de homicídio. Segundo Daniel Almeida, o veredito desconsidera os elementos do processo e passa a mensagem de impunidade.

Críticas à sentença

Em discurso na tribuna, o parlamentar afirmou que a vítima foi atingida com seis disparos de arma de fogo, após ser atropelada, estando desarmada e alvejada pelas costas. Para Almeida, a justificativa apresentada pelo magistrado configura uma “rasgadura da Constituição” e ignora o princípio da proporcionalidade no uso da força.

Leia mais: Juiz Fábio Alfaia absolve vereador Sargento Salazar em processo por homicídio; veja decisão

“O juiz disse que ele agiu como deveria, deixando de lado o crime de execução, que está claramente previsto no Código Penal. Isso é rasgar a Constituição e a legislação brasileira. O sargento Salazar agiu com força desproporcional”, disse o deputado.

Histórico do magistrado

Almeida também relembrou que o juiz Fábio Alfaia já foi alvo de matérias relacionadas a um afastamento do cargo por suposta participação em organização criminosa, fato que, segundo ele, levanta questionamentos sobre a imparcialidade da decisão.

Esse juiz já tem situações constrangedoras ao seu respeito. Há publicações no site do CNJ sobre afastamento por suposta ligação com organização criminosa. Isso tem muito a ver com essa sentença”, declarou.

Denúncias contra Salazar

O parlamentar ainda afirmou que recebeu diversas denúncias sobre a atuação de Salazar em comunidades da zona norte de Manaus, relacionando seu nome a práticas irregulares, como “arrocho” de drogas.

“Traficantes o denunciaram que ele recebia propina. Não podemos deixar que uma pessoa dessa cresça na política encobrindo seus crimes. Para mim ele é um criador de conteúdo e não me incomoda porque eu faço é rir das postagens dele. Esse vereador está tentado encobrir seus crimes apelidando todo mundo, fazendo chacota de pessoas que trabalham, isso para mim não é política”, destacou.

Próximos passos

Diante da repercussão, Daniel Almeida garantiu que buscará a revisão da decisão em instâncias superiores.
“Vou ao Ministério Público e ao CNJ recorrer à sentença desse juiz Fábio Alfaia”, concluiu.

O caso segue cercado de controvérsias e deve ganhar novos desdobramentos jurídicos e políticos nas próximas semanas.

