A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Manaus

Deputado Mário César Filho visita obras do novo Caic TEA em Manaus e reforça compromisso com famílias atípicas

Unidade na zona norte de Manaus já tem 40% das obras concluídas e vai ampliar atendimento a famílias atípicas.

Por Natan AMPOST

01/10/2025 às 20:56

Ver resumo

Notícias de Manaus – O deputado estadual Mário César Filho acompanhou, nesta quarta-feira (1º/10), o andamento das obras do Caic TEA Gilson Moreira, localizado no Conjunto Mundo Novo, Cidade Nova, Zona Norte de Manaus. A visita técnica contou também com a presença do governador Wilson Lima e da secretária de Saúde do Estado, Nayara Maksoud.

PUBLICIDADE

A nova unidade já tem 40% das obras concluídas e deve ser inaugurada ainda neste mês. Será o segundo centro de atendimento especializado para crianças com transtorno do espectro autista (TEA) no Amazonas, ampliando o acesso a serviços de saúde, inclusão e apoio às famílias.

Mário César Filho tem se consolidado como um dos principais defensores das famílias atípicas no Amazonas. Sua atuação foi decisiva para a criação do primeiro centro, o Caic TEA José Contente, na Zona Leste de Manaus, fruto de um requerimento apresentado ainda no início do mandato. O espaço já se tornou referência em atendimento especializado e humanizado para crianças com TEA.

PUBLICIDADE

Leia mais: Três dias de Laudo Azul do deputado Mário César Filho transformam vidas em Manaus: “Uma vitória para cada mãe”

Agora, com o Caic TEA Gilson Moreira, o deputado reforça esse compromisso, garantindo que mais famílias tenham acesso a políticas públicas voltadas à inclusão. “Meu compromisso é garantir que todas as crianças do Amazonas tenham acesso a atendimento de qualidade, respeitando suas necessidades e promovendo sua inclusão”, destacou.

Assim como a primeira unidade, o novo centro será gerenciado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES) em parceria com o governo do Amazonas. O espaço contará com salas de estimulação, ambientes sensoriais e estrutura adaptada para atender às demandas específicas das crianças diagnosticadas com autismo.

PUBLICIDADE

O objetivo é oferecer não apenas atendimento clínico, mas também suporte pedagógico e psicológico às famílias, garantindo acolhimento integral. De acordo com a secretária Nayara Maksoud, o novo Caic seguirá o padrão do primeiro, fortalecendo a rede de atenção especializada e ampliando a cobertura no Estado.

Para o parlamentar, o Caic TEA Gilson Moreira é a consolidação de uma política pública pensada para transformar a vida de crianças e suas famílias.

“Meu compromisso é garantir que todas as crianças do Amazonas tenham acesso a atendimento de qualidade, respeitando suas necessidades e promovendo sua inclusão”, afirmou.

Acompanhar as notícias de Manaus é essencial para quem deseja estar por dentro do que está acontecendo na cidade. Manaus é repleta de história e cultura. Nossa equipe está sempre nas ruas, trazendo as notícias de Manaus com a urgência e a precisão que os eventos da capital amazonense demandam.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

A mente de uma criança com Transtorno do Espectro Autista pode ser associada a um quebra-cabeças. Parece difícil de entendê-la no primeiro momento. Porém, quando utilizamos a metodologia certa as tornamos fácil e percebemos que as dificuldades podem ser superadas.

Jorge Tertuliano

Últimas notícias

Brasil

Moraes pede monitoramento diário da tornozeleira de Cid

Outros sete investigados também devem ser acompanhados.

há 5 minutos

Brasil

Câmara começa a analisar isenção de IR quem ganha até R$ 5 mil

Projeto prevê desconto mensal de R$ 312,89 para zerar o imposto até R$ 5 mil e de R$ 978,62 para a faixa até R$ 7.350.

há 18 minutos

Brasil

Senado aprova projeto que proíbe empréstimo consignado não autorizado

Proposta segue para apreciação da Câmara dos Deputados.

há 19 minutos

Política

Câmara de Manaus recebe PL para tornar obrigatório pontos de recarga para veículos elétricos em condomínios e shoppings

De acordo com o texto proposto, novas construções já deverão contar com infraestrutura para recarga desde a fase de projeto.

há 36 minutos

Amazonas

Empurrador de balsas pega fogo e homem sofre queimaduras no Amazonas; veja vídeo

Vídeos em aplicativos mostram chamas na embarcação e a vítima com queimaduras.

há 51 minutos