Deputado Mário César Filho visita obras do novo Caic TEA em Manaus e reforça compromisso com famílias atípicas

Notícias de Manaus – O deputado estadual Mário César Filho acompanhou, nesta quarta-feira (1º/10), o andamento das obras do Caic TEA Gilson Moreira, localizado no Conjunto Mundo Novo, Cidade Nova, Zona Norte de Manaus. A visita técnica contou também com a presença do governador Wilson Lima e da secretária de Saúde do Estado, Nayara Maksoud.

A nova unidade já tem 40% das obras concluídas e deve ser inaugurada ainda neste mês. Será o segundo centro de atendimento especializado para crianças com transtorno do espectro autista (TEA) no Amazonas, ampliando o acesso a serviços de saúde, inclusão e apoio às famílias.

Mário César Filho tem se consolidado como um dos principais defensores das famílias atípicas no Amazonas. Sua atuação foi decisiva para a criação do primeiro centro, o Caic TEA José Contente, na Zona Leste de Manaus, fruto de um requerimento apresentado ainda no início do mandato. O espaço já se tornou referência em atendimento especializado e humanizado para crianças com TEA.

Agora, com o Caic TEA Gilson Moreira, o deputado reforça esse compromisso, garantindo que mais famílias tenham acesso a políticas públicas voltadas à inclusão. “Meu compromisso é garantir que todas as crianças do Amazonas tenham acesso a atendimento de qualidade, respeitando suas necessidades e promovendo sua inclusão”, destacou.

Assim como a primeira unidade, o novo centro será gerenciado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES) em parceria com o governo do Amazonas. O espaço contará com salas de estimulação, ambientes sensoriais e estrutura adaptada para atender às demandas específicas das crianças diagnosticadas com autismo.

O objetivo é oferecer não apenas atendimento clínico, mas também suporte pedagógico e psicológico às famílias, garantindo acolhimento integral. De acordo com a secretária Nayara Maksoud, o novo Caic seguirá o padrão do primeiro, fortalecendo a rede de atenção especializada e ampliando a cobertura no Estado.

Para o parlamentar, o Caic TEA Gilson Moreira é a consolidação de uma política pública pensada para transformar a vida de crianças e suas famílias.

