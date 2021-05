Deputado Silas Câmara se aglomera em igrejas de Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST*

Em visita a Manaus, o deputado federal do Amazonas, Silas Câmara (Republicanos) esteve aglomerado em eventos religiosos que foram divulgados em suas redes sociais. Apesar da diminuição de casos da Covid-19 a pandemia não acabou e os órgão de saúde alertam que não é hora de relaxar as medidas de prevenção a contaminação. Há inúmeros indícios de que os eventos sociais contribuem significativamente para a disseminação do novo coronavírus.

Continua depois da Publicidade

Em uma postagem, ele escreveu que participou, nesse domingo (2), do “encerramento do Seminário de Honra”, na Assembleia de Deus no Amazonas (Ieadam), no bairro Japiim, zona Sul de Manaus. Pelas imagens, é possível ver que o evento religioso promoveu uma grande aglomeração de pessoas e que nem todas respeitaram o distanciamento umas das outras.

“Concluímos o nosso domingo cultuando ao Senhor no encerramento do Seminário de Honra realizado pela área 261 da IEADAM (Assembleia de Deus no Amazonas), liderada pelos pastores Márcio e Elisangela Ribeiro, no Japiim 2, região sul de Manaus. Um momento abençoado onde houve a inauguração do Auditório Infantil Eliud Câmara Fernandes, com a participação dos nossos pastores presidentes Jonatas e Ana Lúcia Câmara”, escreveu o deputado.

No sábado (1º), Silas Câmara já havia participado de outro encontro religioso, que reuniu um grande número de pessoas, no bairro Grande Vitória, zona Leste de Manaus. Neste local, assim como no citado anteriormente, não foi respeitado o distanciamento entre as pessoas. Em uma das imagens, Silas Câmara aparece sem máscara, falando a um microfone.

Continua depois da Publicidade

“Estamos participando do Somos Jovens na Área, ministramos sobre o exemplo do jovem Daniel, o pré-congresso de Jovens da IEADAM (Assembleia de Deus no Amazonas, que hoje tem só de jovens 45 mil membros aproximadamente), hoje, realizado na área 145, bairro Grande Vitória, região Leste de Manaus/AM, que tem como líderes os pastores Givanildo e Elicel Moura. Junto com essa juventude assembleiana, observando as orientações sanitárias, pudemos adorar ao Senhor. Parabéns ao presidente de nossa Igreja, pastor Jonatas Câmara, ao pastor José Campelo e a todos os envolvidos na coordenação do evento”, escreveu o deputado no post.

Confira postagens:



Continua depois da Publicidade

*Com informações do Amazonas 1