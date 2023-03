Deputado solicita cumprimento de normas vigentes que protejam Manaus dos medidores aéreos

Redação AM POST*

O deputado estadual Wilker Barreto (Cidadania) encaminhou nesta quinta-feira, 16, um ofício ao prefeito de Manaus, David Almeida (Avante), solicitando providências do Executivo municipal acerca da instalação dos novos medidores SMC (Sistema de Medição Centralizada) da Amazonas Energia. O pedido é que o Executivo possa se basear no Plano Diretor Urbano e Ambiental e no Código de Posturas do município, agregando leis municipais que visam a preservação dos espaços e a questão paisagística do município.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No documento, Wilker ressalta que a poluição visual deixada pelos novos medidores da concessionária configura a ausência de legislação vigente, o que tem deixado a Cidade entregue, fato este que precisa ser combatido.

“Após a instalação, resta um emaranhado de cabos entre os postes, fator que demonstra a lacuna existente na legislação vigente, o que tem deixado a cidade totalmente entregue ao bel-prazer da concessionária de energia, não havendo quaisquer disposições ou regulamentação acerca de sua atuação junto ao município de Manaus, imbróglio que comprova a necessidade premente de edição das normas vigentes”, explica Wilker.

O deputado frisa, ainda que, em caso de falta legislativa, que seja ordenada através de Projeto de Lei Complementar encaminhado à Câmara Municipal de Manaus, para urgência apreciação e, tão logo, aprovação.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“As Leis Complementares necessitam estar, intimamente, atreladas às atividades exercidas pela concessionária de energia elétrica, visto a necessidade de preservação dos espaços e da questão paisagística da cidade de Manaus, questão diretamente ligada às atividades referentes à oferta de energia elétrica”, destacou Barreto.