Descontos são realizados nos salários dos professores que participaram de greve em Manaus

Nessa sexta-feira, 26, já foi possível verificar a alteração nos salários dos professores da rede pública estadual que participaram da greve. Estão sendo descontados os dias não trabalhados. A paralisação que iniciou na quarta-feira, 17, chegou ao 10º dia neste sábado, 27.

De acordo com os professores, a categoria está em greve para reivindicar reajuste salarial de 25% das datas-bases de 2022 e 2023.

No entanto, conforme a decisão do desembargador Domingos Chalub, do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), foi determinada a suspensão da paralisação, o que torna a greve ilegal.

“Assim, ao constatar a presença dos requisitos autorizadores para a concessão do efeito pretendido – fumaça do bom direito e perigo na demora -, defiro o pedido liminar, nos termos acima expostos, de modo a determinar a suspensão do indicativo de greve, a fixação de multa no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) por dia de paralisação e a possibilidade de desconto em folha dos dias que deixarem de exercer suas funções estatutárias os trabalhadores de educação. À Secretaria para que comunique, com a urgência que o caso requer, mediante ofício o réu e o autor acerca desta decisão. Encerrado o plantão, distribua-se o feito na forma regimental”, declarou Chalub.

Redação AM POST