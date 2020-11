‘Desejo ver o Distrito atrair, não afugentar investidores’, diz prefeito ao vistoriar obras

Redação AM POST

O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, vistoriou no início da tarde deste sábado, 7/11, o avanço das obras de revitalização do Distrito Industrial 1, zona Sul. Uma área com, aproximadamente, 10 quilômetros da avenida Buriti recebe uma nova camada de asfalto, a partir do trabalho executado pela Prefeitura de Manaus, em parceria com a Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa).

“A revitalização do local que abriga nossa Zona Franca é uma obra gigantesca, feita por empresas competentes, com material de qualidade, e que está dando uma nova cara ao Distrito Industrial, graças à decisão do general Polsin, superintendente da Suframa, e ao nosso desejo de ver o Distrito atraindo, e não afugentando, investidores“, disse o prefeito Arthur Neto.

Acompanhado do titular da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), Kelton Aguiar, o prefeito percorreu um trecho da avenida Buriti, que recebe os trabalhos de novo recapeamento em cinco quilômetros de extensão. “Estamos trabalhando em ritmo intenso para muito em breve, como nos determina o prefeito, entregar um Distrito Industrial para ser um dos cartões postais da cidade”, disse Kelton.

As obras do Distrito Industrial foram retomadas em outubro, após serem solucionados os entraves burocráticos. O projeto contempla a recuperação de 35 vias e a reconstrução total das rotatórias da Suframa e da Samsung. Os recursos são da ordem de R$ 156 milhões, sendo R$ 136 milhões via Suframa e R$ 20 milhões de contrapartida da Prefeitura de Manaus.

A revitalização contempla ainda a implementação de paisagismo, que é coordenado pela primeira-dama e presidente da Comissão Especial de Paisagismo, Elisabeth Valeiko Ribeiro.