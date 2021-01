Desembargador nega pedido de prisão do prefeito David Almeida feito pelo MP-AM

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST*

O desembargador relator Délcio Luis Santos, do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) indeferiu nesta sexta-feira (29) o pedido de prisão preventiva e afastamento de cargo do prefeito de Manaus, David Almeida (Avante), e da secretária Municipal de Saúde, Shadia Hussami Hauache Fraxe, no processo que apura os casos de fura-fila no início da primeira fase da campanha de vacinação contra Covid-19 na capital. A suspeita é dos crimes de falsidade ideológica e peculato.

Continua depois da Publicidade

“Indefiro a liminar. Notifique-se a autoridade coatora do conteúdo da petição inicial, enviando-lhe a segunda via apresentada com as cópias dos documentos, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações, nos termos do art. 7º, I, da Lei nº 12.016/2009. CITE-SE o órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, nos termos do art. 7º, II, da Lei nº 12.016/2009. Após, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação na qualidade de custos legis. À Secretaria para os fins devidos”, diz o despacho com a decisão de Décio Santos.

A representação foi apresentada na segunda-feira (25) pelo Ministério Público do Amazonas (MP-AM) e analisada na quarta-feira (27) pelo desembargador plantonista, José Hamilton Saraiva dos Santos, que declinou da competência para analisar o caso, alegando que as vacinas envolvem verbas federais e, por isso, o pedido deveria ser apreciado pela Justiça Federal.

Delcio Santos, como plantonista, determinou na noite de quinta-feira (28), a redistribuição do pedido de prisão para o expediente ordinário, mantendo o processo na Justiça Estadual.

Continua depois da Publicidade

Délcio Santos, na quinta-feira, acatou um Mandado de Segurança (MS) impetrado pelo Ministério Público do Estado (MP-AM) contra decisão do desembargador José Hamilton Saraiva dos Santos que declarou a incompetência da Justiça Estadual para o processamento e julgamento da ação, e declinou a competência para o Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

Resposta

Em nota, o prefeito de Manaus disse que está profundamente indignado com a atuação ilegal e arbitrária de membros do Grupo de Atuação e Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público do Amazonas (MP-AM), em descompasso com o histórico de atuação institucional do Parquet. Ele também informou ainda que ingressará com as medidas cabíveis contra os responsáveis.

Continua depois da Publicidade

*Com informações do site 18 horas