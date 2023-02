Desfile das escolas de samba de Manaus começa no sambódromo nesta quinta (16); veja programação

Redação AM POST*

As apresentações oficiais das Escolas de Samba de Manaus 2023, dos grupos de acesso A e B e Especial, começam nesta quinta-feira, 16/2, no centro de convenções de Manaus, sambódromo, na avenida Pedro Teixeira, zona Centro-Sul. Este ano, as 26 agremiações receberam, antecipadamente e com reajuste de mais de 20%, um fomento de R$ 2.229.541,60 da Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), para o desfile oficial no “Carnaval da Floresta”, promovido pelo Governo do Amazonas.

A expectativa é que 65 mil pessoas prestigiem os desfiles das Escolas de Samba de Manaus, que estão gerando cerca de 20 mil postos de trabalho na cadeia produtiva da cultura, sendo entre eles, em média, 10 mil artesãos envolvidos no preparo de alegorias e fantasias das escolas de samba.

“Já é carnaval em Manaus e a prefeitura entra com apoio às escolas de samba da cidade que são responsáveis por movimentar a economia e, sobretudo, abrilhantar esse grande evento. Estamos trabalhando com a transversalidade para fazer com que seja uma grande festa”, disse a vice-presidente da Manauscult, Oreni Braga.

O fomento destinado ao setor do samba na cidade de Manaus está dividido em três categorias: categoria 1 – grupo Especial, até R$ 133.052,56 por escola de samba, sendo o grupo composto por oito agremiações, totalizando até R$ 1.064.420,48; categoria 2 – escolas de samba do grupo A, até R$ 79.112,80 por escola de samba, sendo o grupo composto por nove agremiações, totalizando até R$ 712.015,20; e categoria 3 – escolas de samba do grupo B, até R$ 50.345,10 por escola de samba, sendo o grupo composto por nove agremiações, totalizando até R$ 453.105,90.

Programação

De acordo com o cronograma, os desfiles das agremiações do dia 16/2 do grupo de acesso B iniciam às 21h,com a Leão do Barão Açú; Gaviões do Parque 10, às 21h40; Meninos Levados, às 22h20; Império do Mauá, às 23h; Legião de Bambas, às 23h40; Mocidade Independente de Ipixuna, à 0h20; Unidos da Coophasa, à 1h; Unidos da Cidade Nova, à 1h40; e Balaku Blaku, às 2h20.

As escolas do grupo de acesso A que desfilam no dia 17/2, são Mocidade Independente da Raiz, às 21h; Império do Havaí, às 21h50; Beija-Flor do Norte, às 22h40; Acadêmicos da Cidade Alta, às 23h30; Sem Compromisso, à 0h20; Presidente Vargas, à 1h10; Dragões do Império, às 2h; Tradição Leste, às 2h50; e Mocidade Independente do Coroado, às 3h40.

As agremiações do grupo Especial que entrarão na avenida no sábado, 18/2, são: Vila da Barra, às 20h; Primos da Ilha, às 21h20; Andanças de Ciganos, às 22h40; Reino Unido da Liberdade, à meia-noite; Mocidade Independente da Aparecida, à 1h20; A Grande Família, às 2h40; Unidos do Alvorada, às 4h; e Vitória-Régia, às 5h20.

Matriz de Responsabilidade

O Carnaval de Manaus 2023 conta com a Matriz de Responsabilidade da Prefeitura de Manaus com o intuito de potencializar os serviços de trânsito, segurança, saúde, monitoramento do perímetro, limpeza pública, dentre outros.

O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) vai atuar nos postos de controle de trânsito e monitoramento, nos locais de interdição, e locais de grande movimentação, atuando de maneira a minimizar o impacto na fluidez e circulação, com vistas à segurança viária de pedestres e veículos. Além disso, as ruas que sofrerão interdições em decorrência das atividades carnavalescas recebem apoio e orientação quanto aos condutores.

Na limpeza, uma operação de varredura já está programada pela Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp) para ocorrer nos dias de desfile no sambódromo. Mais de cem homens vão atuar após cada apresentação juntamente com carros coletores.

Todo o trabalho contará com a colaboração de vários órgãos, como a Manauscult, Casa Militar, Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), Centro de Cooperação da Cidade (CCC), Visa Manaus, Conselho Tutelar, e as Secretarias Municipais de Saúde (Semsa); Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc); Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio (Semacc); Limpeza Urbana (Semulsp); Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas); e Segurança Pública e Defesa Social (Semseg).