Manaus

Desfile Militar altera rotas de ônibus e bloqueia vias no Centro-Sul de Manaus

IMMU orienta motoristas e reforça linhas de ônibus.

Por Beatriz Silveira

03/09/2025 às 21:33

Notícias de Manaus – Um esquema especial de trânsito e transporte foi montado para o Desfile Militar de 7 de Setembro, realizado neste domingo (7), no Sambódromo de Manaus, zona Centro-Sul da capital. O objetivo é garantir a segurança dos pedestres e motoristas, além de facilitar a mobilidade durante o evento.

As interdições começaram às 4h da manhã e seguirão até o fim do desfile, previsto para depois das 11h. A avenida Constantino Nery está bloqueada nos dois sentidos, no trecho entre a avenida Desembargador João Machado e a rua Pará. Também estão interditadas a avenida Lóris Cordovil, entre a Constantino Nery e a Belmiro Vianez, além da própria Belmiro Vianez e da Alameda do Samba.

Como rotas alternativas, o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) orienta que motoristas utilizem as avenidas Djalma Batista, São Jorge e Mário Ypiranga Monteiro. Durante o período, o funcionamento das Estações Arena e São Jorge está suspenso.

No transporte coletivo, diversas linhas de ônibus tiveram itinerários alterados para atender o público e evitar a área interditada. Linhas que passam pelas avenidas Constantino Nery, Darcy Vargas, São Jorge, Dom Pedro, Lóris Cordovil e pelo entorno do Sambódromo sofreram ajustes temporários, com desvio de trajeto para vias alternativas.

O IMMU reforçou o efetivo de agentes nas ruas para monitorar o trânsito, dar apoio aos motoristas e atender possíveis ocorrências. Quem tiver dúvidas sobre interdições ou precisar de auxílio pode entrar em contato pelo Disque Trânsito: 0800 092 1188.

