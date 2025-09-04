Desfile Militar de 7 de Setembro vai alterar principais avenidas de Manaus neste domingo; veja mudanças

Notícias de Manaus – Um esquema de trânsito e transporte foi montado pelo Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), para o Desfile Militar de 7 de setembro realizado, neste domingo, 7/9, no centro de convenções Professor Gilberto Mestrinho, o sambódromo, na zona Centro-Sul de Manaus. A ação visa garantir a segurança e a mobilidade dos pedestres e dos motoristas que estarão operando os veículos das corporações.

O trânsito será desviado para as avenidas Djalma Batista, São Jorge e Mário Ypiranga Monteiro e os motoristas poderão acessar outras rotas como opção de desvio.

As interdições começarão a partir das 4h e permanecerão até o término do evento, previsto para após as 11h.

Interdições

A avenida Constantino Nery será interditada nos dois sentidos, no trecho entre a avenida Desembargador João Machado e rua Pará.

A avenida Lóris Cordovil será interditada entre a avenida Constantino Nery e a avenida Belmiro Vianez. A avenida Belmiro Vianez e a alameda do Samba serão interditadas entre as avenidas Pedro Teixeira e Lóris Cordovil.

Transporte

O IMMU desviará todo o trânsito para as avenidas Djalma Batista e São Jorge e Mário Ypiranga Monteiro. A operação das Estações Arena e São Jorge ficará suspensa até o término do evento.

As linhas alimentadoras (que circulam nos bairros) da Estação E2 – Arena irão operar até o Terminal de Integração 1 (T1), na avenida Constantino Nery.

O IMMU informa que vai reforçar o efetivo nas ruas para atender as ocorrências de rotina, como também as ordens de serviços no feriado prolongado. Os motoristas que tiverem dúvidas sobre interdições, opções de desvios ou quiserem solicitar apoio em ocorrências, devem ligar para o Disque Trânsito, no número 0800 092 1188.

Confira as alterações nas principais linhas que atendem as imediações do centro de convenções:

Fluxo das linhas de ônibus das avenidas Torquato Tapajós/Constantino Nery 011, 302, 305, 306, 319, 320, 321, 324, 330, 356, 430, 444, 454, 500, 560, 640, 448, 300, 357, 452, 455.

Bairro/Centro – Normal até avenida Torquato Tapajós, avenida Djalma Batista, avenida Álvaro Maia, avenida Brasil, avenida Elvira Dantas, avenida Brasil, avenida Constantino Nery.

Centro/bairro – Normal até Constantino Nery, avenida Álvaro Maia, avenida Major Gabriel, avenida Ayrão, avenida Djalma Batista.

Linhas da avenida Darcy Vargas

Bairro/Centro – (123, 540, 652) Ida: Normal até avenida Darcy Vargas, avenida Doutor Theomário Pinto da Costa, retorno na rotatória das Letras, avenida Doutor Theomário Pinto, avenida Djalma Batista, avenida Álvaro Maia, avenida Brasil, avenida Elvira Dantas, avenida Brasil, avenida Constantino Nery.

Centro/Bairro – (540, 652) Volta: Normal até avenida Constantino Nery, avenida Álvaro Maia, avenida Major Gabriel, avenida Ayrão, avenida Djalma Batista.

T4/Ponta Negra (678)

Ida: Normal até avenida Darcy Vargas, avenida Doutor Theomário Pinto da Costa, avenida Jacira Reis, avenida Rita Gama Barros, avenida Pedro Teixeira.

T2/bairro (118)

Volta: Normal até avenida Darcy Vargas, avenida Doutor Theomário Pinto da Costa, avenida Darcy Vargas, avenida Djalma Batista, avenida João Valério, avenida São Jorge.

Fluxo avenida São Jorge – linhas 120, 121, 211, 216, 221

Sentido Centro – Normal até a avenida São Jorge, rua Emílio Ruas, rua Barão do Rio Branco, rua Amaral dos Santos, avenida Brasil, retorno no centro de convivência, avenida Brasil, avenida Álvaro Maia, avenida Constantino Nery (T1).

Sentido bairro – Itinerário Normal até a avenida Constantino Nery, avenida Brasil, rua Amaral dos Santos, rua Vicente Torres Reis, rua Emílio Ruas, avenida São Jorge.

Linhas do Eldorado – A402, A407, 654

Bairro/Centro – Ida: Normal até avenida Djalma Batista, avenida Álvaro Maia, avenida Brasil, avenida Elvira Dantas, avenida Brasil, avenida Constantino Nery (T1), praça da Saudade.

Centro/bairro – Volta: Praça da Saudade, avenida Ferreira Pena, avenida Álvaro Maia, avenida Major Gabriel, avenida Ayrão, avenida Djalma Batista, rua Jorge Veiga, avenida Gabriel Corrêa Pedrosa, normal.

Fluxo Estação Arena – Linhas A200, A204, A222

Bairro/Centro – Normal até a avenida Pedro Teixeira, rua Paxiúbas, avenida Doutor Theomário Pinto, retorno rotatória das Letras, avenida Jacira Reis, rua Guanapuris (antiga Ipase), avenida Compensa, avenida São Jorge, rua Emílio Ruas, rua Barão do Rio Branco, rua Amaral dos Santos, avenida Brasil, retorno no centro de convivência, avenida Álvaro Maia, T1, praça da Saudade.

Centro/bairro – Praça da Saudade, avenida Constantino Nery, avenida Brasil, avenida Amaral dos Santos, rua Edna Pereira, rua Vicente Torres Reis, rua Emílio Ruas, avenida São Jorge, avenida Jacira Reis, retorno rotatória das Letras, rua Paxiúbas, avenida Dom Pedro, normal.

Fluxo da Estação Arena Linha A036

Bairro/Centro – Normal até a avenida Coronel Teixeira, rua Guanapuris (Antigo Ipase), avenida Compensa, avenida São Jorge, rua Emílio Ruas, rua Barão do Rio Branco, rua Amaral dos Santos, avenida Brasil, retorno no Centro de Convivência, avenida Álvaro Maia, T1, praça da Saudade.

Centro/bairro – Praça da Saudade, avenida Constantino Nery, avenida Brasil, rua Amaral dos Santos, rua Edna Pereira, rua Vicente Torres Reis, rua Emílio Ruas, avenida São Jorge, normal.

Fluxo da Estação Arena – Linhas A202, A206, A225 e 219

Bairro/Centro – Ida: Normal até avenida Torquato Tapajós, avenida Djalma Batista, avenida Álvaro Maia, avenida Brasil, avenida Elvira Dantas, avenida Brasil, avenida Constantino Nery, T1, praça da Saudade.

Centro/Bairro – Volta: Praça da Saudade, avenida Ferreira Pena, avenida Álvaro Maia, avenida Major Gabriel, avenida Ayrão, avenida Djalma Batista, avenida Desembargador João Machado, normal.

Fluxo da avenida Dom Pedro/Pedro Teixeira Linhas 010, 207, 214, 223 e 227

Bairro/Centro – Ida: Normal até rua Paxiúbas, rotatória das Letras, avenida Doutor Theomário Pinto, avenida Djalma Batista.

Centro/bairro – Ida: Normal até avenida Djalma Batista, avenida Doutor Theomário Pinto, avenida Pedro Teixeira, normal.

Fluxo avenida Lóris Cordovil – Linhas 213 e 215

Bairro/Centro – Ida: Normal até avenida Lóris Cordovil, rua Vivaldo Lima, travessa dos Franceses, Desembargador João Machado, avenida Mário Ypiranga ou avenida Djalma Batista.

Centro/bairro – Volta: Normal até avenida Ferreira Pena, avenida Álvaro Maia, avenida Major Gabriel, avenida Ayrão, avenida Djalma Batista, avenida Desembargador João Machado, avenida D, rua Criciúma (antiga rua 8), rua Professora Rosa Gomes, rua Professor Abílio Alencar, normal.