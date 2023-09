Desorganização da Manauscult fez empreendedores do ramo da gastronomia sofrerem prejuízo após alto investimento no #SouManaus 2023

Manaus/AM– O #SouManaus Passo a Paço 2023, deixou diversos empreendedores do ramo de gastronomia com prejuízo significativo. Durante o evento, muitos comerciantes que investiram para estar lá relataram que não conseguiram vender seus produtos, resultando em perdas financeiras que chegam a até R$ 5 mil. A falta de organização e orientação da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), responsável pelo festival, foi apontada como a principal causa desse problema.

Os empreendedores gastronômicos investiram alto para colocar suas bancas de venda no festival Sou Manaus, desembolsando entre R$ 2 mil e R$ 5 mil. No entanto, muitos deles tiveram um retorno financeiro muito abaixo do esperado, faturando apenas R$ 700.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

De acordo com o site Radar Amazônico, comerciantes relataram que a maior queixa se refere à restrição imposta aos visitantes com pulseira do front stage, que não podiam sair do setor sem aviso prévio, conforme determinação da Manauscult. Isso acabou prejudicando diretamente os comerciantes do setor de gastronomia, que viram uma grande parte do público impossibilitada de consumir seus produtos.

Vale lembrar que no edital de gastronomia divulgado pela Manauscult, estava estabelecido que cada barraca deveria vender 500 refeições por dia. Entretanto, a realidade foi bem diferente, uma vez que a maioria dos comerciantes não conseguiu alcançar a marca de 100 refeições vendidas no primeiro dia do festival, que contou com a presença de cerca de 150 mil pessoas, segundo a Prefeitura de Manaus.

Muitos empreendedores relataram que tentaram entrar em contato com a Manauscult para relatar os problemas enfrentados e buscar soluções, mas suas reclamações não foram devidamente atendidas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

De acordo com o Radar, uma das comerciantes afetadas pela falta de organização da Manauscult foi Silvia Santana, do empreendimento Chapa Mix, que disse ter investido alto após ser iludida de que venderia muito no evento.