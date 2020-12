Detran-AM reforça a fiscalização no feriadão

Redação AM POST

A partir deste sábado (05/12), o Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), intensificará as fiscalizações nas saídas das Rodovias AM-010 (Manaus-Itacoatiara) e AM-070 (Manaus-Manacapuru). O Núcleo Especializado em Operações de Trânsito (Neot) vai estar com 28 agentes nesses locais.

No retorno do feriadão, na próxima terça-feira (08/12), os agentes do Neot começam a intensificar o retorno a Manaus a partir das 14h nas duas rodovias. “Vamos colocar todo nosso efetivo nas ruas, além de 13 viaturas, entre carros, motocicletas e nossas plataformas”, destacou o coordenador-geral do Neot, Victor Mansur.

Na saída para o feriadão, o foco será nos itens de segurança, como o uso do cinto e das cadeirinhas, bem como nas condições dos veículos: faróis, pneus, para-brisas, além da documentação.

Lei Seca

Durante o feriado o Detran-AM também vai intensificar as ações da Lei Seca em Manaus. No sábado, a partir das 23h, os agentes do Neot vão montar blitze nas ruas da cidade para coibir diversas infrações.

No domingo (06/12) e na segunda-feira (07/12) a Operação Lei Seca também vai estar nas ruas da cidade, em pontos estratégicos.

Feriadão

No último feriado prolongado, no mês passado, o Detran-AM autuou 515 condutores por diversas irregularidades no trânsito, dentre essas, 38 foram flagradas dirigindo sob efeito de álcool.