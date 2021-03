Detran-AM volta a entregar CNH física por drive-thru em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O Departamento de Trânsito do Estado do Amazonas (Detran-AM) iniciou nesta quinta-feira (11/03) o serviço de entrega da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) através do sistema drive-thru para condutores da capital amazonense que já haviam solicitado a emissão do documento. A ação reforça os cuidados que o Governo do Amazonas tem tido, junto ao órgão, para a retomada dos serviços de maneira segura, evitando a disseminação da Covid-19.

As entregas ocorrem na antiga sede do Detran, localizada na avenida Mário Ypiranga Monteiro, logo após o Viaduto Miguel Arraes, zona centro-sul de Manaus, atendendo a todas as recomendações sanitárias. Inicialmente, o serviço ocorre de segunda a sexta, das 9h às 15h, mediante agendamento prévio no site da instituição.

De acordo com o diretor-presidente do Detran, Rodrigo de Sá, o órgão vem ampliando os atendimentos virtuais durante a pandemia, porém a ação de entrega da CNH pelo drive-thru surgiu com o intuito de atender também uma parcela da população ainda não familiarizada com o meio digital, sem que haja exposição ao vírus.

“A gente estimula que nossos usuários lancem mão dos meios digitais, mas a gente sabe que algumas pessoas não têm muita intimidade com a parte digital e algumas outras preferem ter o documento físico. Então, juntamente com a assessoria técnica, nós planejamos essa ação”, explica o diretor-presidente.

Ainda segundo Rodrigo de Sá, o Governo do Estado vem atuando junto ao órgão no planejamento seguro da retomada gradual dos mais de 120 serviços oferecidos pela pasta diariamente à população.

“Não é fácil fechar as portas diante do cenário de pandemia e planejar gradualmente a retomada dessas atividades. A gente tem trabalhado diariamente dia e noite, com o apoio do nosso governador Wilson Lima, que apoiou essa ação da entrega das CNHs no método drive-thru e tem apoiado também outras ações que a gente tem planejado”, diz o diretor-presidente.

Segurança – Logo no primeiro dia de entregas, a condutora Brenda Lopes esteve no pátio da antiga sede do Detran e elogiou os cuidados e a prevenção. “Bom, eu acho até melhor porque é uma forma de prevenção, apesar de a gente precisar de outros serviços, mas assim fica até uma forma de prevenção para evitar a aglomeração”, avaliou.

O taxista Adriano Jorge também foi beneficiado com a iniciativa. Para ele, além de seguro, o serviço se destacou pela agilidade. “O governo está de parabéns pela iniciativa, gostei muito, rápido e prático, não demorei nem cinco minutos aqui, peguei a minha segunda via que eu tinha perdido. Temos que ter segurança, todo mundo de máscara. Deu tudo certo, tem que manter a segurança”, disse.

Agendamento – A expectativa do Detran com a ação é escoar cerca de 19 mil habilitações que estavam retidas na instituição desde a suspensão dos serviços presenciais. Para realizar a retirada por meio do serviço de drive-thru, é necessário que os interessados realizem um agendamento online.

Neste primeiro momento, foram abertas 216 vagas para atendimento por dia, que já foram preenchidas até a próxima sexta-feira (19/03). Segundo o diretor-técnico do Detran, Amurinê Thomaz, a previsão é de que novos agendamentos possam ser realizados a partir da próxima semana.

“Nós ontem abrimos a nossa agenda e, num tempo recorde, nós saturamos todos os horários disponibilizados até a próxima sexta-feira. Com isso a gente está, nesse momento, analisando a fluidez, analisando uma série de situações para, a partir da segunda ou terça-feira, ampliar, aumentar a hora de entrega, criando assim novas vagas para serem disponibilizadas”, explica o diretor-técnico.