Detran Amazonas encerra programação do Movimento ‘Maio Amarelo’ com ação educativa na praia da Ponta Negra

O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) encerrou, na noite desta quarta-feira (31/05), a programação do Movimento “Maio Amarelo” com uma ação educativa pela equipe da Gerência de Educação para o Trânsito da instituição. A atividade ocorreu durante a Faixa Liberada, na praia da Ponta Negra, localizada na zona oeste da capital.

Com o slogan “No trânsito, escolha a vida”, o Movimento “Maio Amarelo” promoveu várias ações ao longo do último mês, com o objetivo de conscientizar e alertar a população sobre os altos índices de acidentes de trânsito.

Durante a ação na orla, foram entregues materiais educativos sobre trânsito, além da realização de atividades lúdicas para crianças, tais como desenhos e pinturas. Os pedestres receberam, ainda, materiais promocionais do movimento, como lixeiras para automóveis, flanelas e blocos para anotações.

Segundo a coordenadora da Gerência de Educação para o Trânsito do Detran-AM, Mitza Brasil, as pessoas que passaram pelo local elogiaram a iniciativa da instituição. “Pudemos, por meio dessas atividades e materiais instrutivos, compartilhar informações importantes com quem passava pelo local, contribuindo para um trânsito mais seguro e, consequentemente, preservando vidas”, disse.

De acordo com a equipe, cerca de 1.500 pessoas participaram do encerramento da campanha. O local tem a faixa liberada para pedestres, somente às quartas-feiras.

