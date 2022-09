‘Deus lhe dê a graça de ser sempre esse bom pastor’, declara padre Antônio Maria ao prefeito David Almeida

Redação AM POST

Uma das atrações mais aclamadas do #SouManaus Passo a Paço 2022, o padre Antônio Maria agradeceu, nesta sexta-feira, 9/9, ao prefeito de Manaus, David Almeida, pela oportunidade de participar do maior evento de artes integradas da região Norte do Brasil. O religioso se apresentou no último dia do festival, 6/9, dedicado ao público cristão e às crianças.

“Meu querido prefeito David Almeida, estou aqui para agradecer o carinho do povo de Manaus, o seu carinho também em me convidar para aquela grande festa. Foi um prazer muito grande. O que eu mais desejo é que Deus lhe dê a graça de ser esse bom pastor sempre para seu povo, como Jesus. Grande abraço meu irmão e que Deus o abençoe”, afirmou o Padre Antônio Maria, por meio de um vídeo.

Padre Antônio Maria ainda desejou muito sucesso e felicidade para o comandante da prefeitura. “Deus o abençoe, meu querido irmão. Deus lhe faça sempre feliz fazendo o povo feliz. Grande abraço. Que a Nossa Senhora nos proteja sempre e que o bom pastor nos ensine sempre a todos nós que precisamos ser mansos e humildes de coração como ele é”.

O padre foi uma das atrações da noite religiosa, novidade nesta edição do festival #SouManaus, que contou com apresentações de artistas locais e nacionais, que emocionaram os fiéis da capital amazonense. Para os shows, foi montado o palco Varanda Gospel por onde passaram nomes como Neto Alho, Ewerthon Fernandes e Carlinhos, todos com intervalo do DJ Neto.

A programação religiosa também contou com apresentações nos palcos Tucupi e Caboquinho, que receberam as orações e canções cristãs de padre Antônio Maria, Leandro Borges, André Valadão, Tony Allysson, Bruna Karla entre tantos outros artistas da cena cristã.

“Eu me senti dentro do rio Amazonas, com esse povo maravilhoso, queria parabenizar a Prefeitura de Manaus, que pensou no aspecto religioso do povo, afinal, necessitamos nos religar a Deus, estar ligado a Deus, e um show católico, cristão, evangélico, faz com que as pessoas se liguem mais a Deus”, comentou o padre Antônio Maria, após apresentação em Manaus.

Após dois anos sem ser executado por conta da pandemia da Covid-19 e agora consolidado como #SouManaus, o Passo a Paço colocou mais de 380 mil pessoas para curtir os quatro dias de festa no centro histórico de Manaus.

Para o prefeito David Almeida, o evento serviu para resgatar a autoestima da nossa população após a pandemia da Covid-19. “O #SouManaus veio para elevar e resgatar a autoestima da cidade. Nós conseguimos. O povo sorriu, o povo se alegrou, se emocionou, o povo compareceu e nós viramos a chave. Aquilo que sofremos no ano passado, ficou para trás. Agora vamos olhar para frente, para um horizonte cheio de oportunidades para a nossa cidade, e o #SouManaus confirma isso”, enfatizou Almeida.