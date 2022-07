Dia D intensifica ações do ‘Julho Laranja’ em Manaus

Redação AM POST

A Prefeitura de Manaus promoveu, nesta quarta-feira, 20/7, o “Dia D” da campanha “Julho Laranja”, voltada à saúde bucal infantil. A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) intensificou os atendimentos odontológicos e atividades educativas com o intuito de sensibilizar os pais sobre a importância desse tipo de acompanhamento na primeira infância.

De acordo com a gerente de Saúde Bucal da secretaria, Andrea Gomes, responsável pelas ações da campanha, as atividades são desenvolvidas em unidades de saúde e creches municipais que integram o Programa Saúde na Escola (PSE). O mês de julho foi escolhido para estimular os pais a levarem as crianças para consultas no período de recesso escolar.

“Estamos reforçando orientações aos pais e responsáveis sobre a prevenção dos problemas de saúde bucal, principalmente em crianças na faixa etária de 0 a 2 anos de idade, por meio de palestras, entrega de kits de higiene bucal, e atendimentos odontológicos. Se o dentista identificar alguma situação mais grave, os usuários serão prontamente encaminhados ao CEO (Centro de Especialidades Odontológicas)”, explicou Andrea.

Dentre as ações promovidas neste Dia D, as equipes da Unidade de Saúde da Família (USF) N-51, na zona Norte, realizaram exame bucal em crianças da creche municipal Maria do Perpétuo Socorro Trindade. Odontopediatras do CEO Sul também levaram orientações aos pais na Clínica da Família Antônio Reis, zona Sul.

A esteticista Denise Ferreira, mãe da pequena Rubi, de 1 ano e 4 meses, destacou a importância de receber esse tipo de orientação dos profissionais de odontologia, e afirmou que irá colocar na prática as medidas indicadas.

“A minha filha está começando a mastigar, a comer alimentos sólidos, e eu percebi que a chupeta está atrapalhando muito esse processo, a arcada dentária dela está muito separada. Gostei muito dessa campanha, porque estou entendendo como cuidar melhor da saúde dela”, disse.

Desenvolvimento

A cirurgiã-dentista Rebecca Rosas, técnica da Gerência de Saúde Bucal da Semsa, informou que o surgimento de cáries é mais comum nas crianças, mas os pais precisam ficar atentos a um problema ainda mais grave, a má oclusão dentária, que é o alinhamento anormal da arcada dentária e pode afetar inclusive o desenvolvimento dos ossos da face.

Esse problema é causado por hábitos inadequados que os pais devem evitar, como uso de chupetas, sucção dos dedos, alimentação por meio de mamadeiras, entre outros. Se esses hábitos forem removidos, alguns problemas podem se autocorrigir ou não serão agravados.

“Os nossos dentes não estão na boca apenas por questões estéticas. Eles fazem parte de todo um sistema e nós precisamos que os dentes estejam bem acomodados nas arcadas dentárias para desenvolver a função correta de mastigação, fonação (fala), deglutição (ato de engolir) e respiração, por exemplo. Tudo isso irá resultar no crescimento de forma saudável das nossas crianças”, explicou.