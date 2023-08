Dia mais quente do ano é registrado neste fim de semana em Manaus, aponta Inmet

Dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) apontam que Manaus registrou recorde de calor neste final de semana. Os termômetros na capital amazonense chegaram a 37,4°, nesse domingo (25), na estação automática.

Até então, o recorde de calor do ano na capital amazonense havia sido alcançado em julho deste ano com 36,5°C.

A previsão é que Manaus continue registrando altas temperaturas ao longo desta semana. Nesta segunda-feira (21) foi registrado 36°C.

Já nos últimos 30 anos, o recorde de temperatura máxima registrada na estação meteorológica do Inmet, em Manaus, foi de 39°C, no dia 21 de agosto de 2015. No entanto, com o passar do tempo, os valores têm se aproximado da máxima registrada naquele ano.

Redação AM POST*