Diretor-presidente da Manauscult, Alonso Oliveira comemora sucesso do festival #SouManaus – Passo a Paço 2022

O Diretor-presidente da Manauscult, Alonso Oliveira, divulgou nota de agradecimento pelo sucesso do do festival #SouManaus – Passo a Paço 2022 realizado nos últimos dias na capital amazonense.

“O evento foi marcante para a nossa cidade e para a população de Manaus que pôde usufruir de várias expressões culturais, durante os quatro dias do festival”, disse ele.

Leia nota na íntegra:

NOTA DE AGRADECIMENTO

A vida nos ensina que as realizações e os grandes desafios são cumpridos e vencidos com bom ânimo, compromisso e muita dedicação. Os grandes feitos humanos são frutos da cooperação, do compartilhamento de aprendizagem e do trabalho dedicado.

Por acreditarmos nesses fundamentos, queremos agradecer a todos os que contribuíram para o êxito do festival #SouManaus – Passo a Paço 2022. O evento foi marcante para a nossa cidade e para a população de Manaus que pôde usufruir de várias expressões culturais, durante os quatro dias do festival.

As palavras, portanto, que melhor traduzem a experiência de fazer esse importante evento cultural, realizado pela nossa gestão de forma conjunta, são: trabalho, comprometimento e senso do dever. Por isso, nosso muito obrigado aos membros da Matriz Integrada que cuidou da segurança do festival #SouManaus, composta por nossos secretários municipais, representantes de órgãos do governo do Estado e funcionários de nossa gestão, sob a coordenação do Centro de Cooperação da Cidade (CCC), que trabalharam diuturnamente monitorando e acompanhando o evento para garantir a segurança de todos.

Por sabermos que sozinhos somos apenas ilhas isoladas e que tudo nasce do esforço compartilhado, queremos deixar consignada nossa sincera gratidão aos artistas que iluminaram e alegraram nossa gente com a beleza de suas criações artísticas.

Nosso reconhecimento igualmente aos parceiros da organização, que cuidaram da estrutura, da sonorização e iluminação, e aos permissionários que ajudaram na realização da nossa grande celebração cultural, alimentando os participantes e gerando oportunidades de trabalho para centenas de pessoas.

Digno de registro e louvor foi o empenho e garra dos colaboradores da Manauscult e demais secretarias da Prefeitura de Manaus.

Os profissionais da imprensa tiveram papel fundamental divulgando a festa e orientando a população quanto aos cuidados com a segurança e a divulgação da programação cultural.

Para mim em particular, como presidente da Manauscult, órgão municipal responsável pela coordenação do evento, foi um grande aprendizado. Oriundo de outro segmento social, sempre tive paixão pela cultura e assumi essa responsabilidade como uma missão, e trabalhei com esmero para que pudéssemos proporcionar aos manauaras uma grande festa das artes para marcar a retomada das atividades culturais e celebrar a vida, após um período triste vivido por todos nós.

E foi isso que testemunhamos: a realização de um festival que marcará a história de nossa cidade. As eventuais dificuldades experimentadas serão corrigidas e vamos trabalhar, desde já, para que o próximo #SouManaus – Passo a Paço 2023 seja cada vez melhor.

Por fim, cumpre agradecer ao prefeito David Almeida pela confiança e toda dedicação que teve, motivando e mobilizando esforços para que Manaus seja transformada num novo centro da Indústria Criativa do nosso país e seja inserida no roteiro dos grandes eventos nacionais.

Com atenção, minha gratidão a todos pelo sucesso do nosso festival #SouManaus – Passo a Paço 2022.

Manaus, 7 de setembro de 2022.

Alonso Oliveira

Diretor-presidente da Manauscult