A diretora do Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto, Júlia Marques, seu marido Henrique Barbosa, que é presidente do Atlético Amazonense, e a diretora financeira da unidade de saúde, Querciane Alves estão entre os presos da Operação Jogada Ensaiada deflagrada na manhã desta segunda-feira (26), pelo Ministério Público do Amazonas (MP-AM), suspeitos de corrupção.

De acordo com o MP-AM eles são suspeitos de corrupção dentro do hospital público e o esquema só foi descoberto por conta das investigações de manipulação de resultados no jogos do futebol amazonense, envolvendo o presidente do Atlético Amazonense.

A operação desarticulou um esquema criminoso envolvendo fraude em licitação, corrupção e lavagem de dinheiro, com a participação de agentes públicos e empresários.

As investigações apontam que houve favorecimento a uma empresa para o fornecimento de serviço de agentes de portaria para um Hospital Público da cidade de Manaus, sendo identificado sobrepreço na contratação que resultou em prejuízo aos cofres públicos estimado em 2 milhões de reais.

Redação AM POST*