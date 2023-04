Distribuição do “Leite do Meu Filho” está suspensa em Manaus

Redação AM POST

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), informou na tarde desta quarta-feira (19), que está temporariamente suspensa a distribuição do composto lácteo do programa “Leite do Meu Filho”, ofertado para crianças de 3 e 4 anos de idade.

A secretaria aguarda a chegada de uma nova remessa do produto, prevista para o final deste mês, para normalizar a entrega. Os responsáveis por crianças de 1 e 2 anos com cadastro ativo continuam recebendo as fórmulas infantis referentes ao mês de abril.

O “Leite do Meu Filho” é uma política social financiada com recursos próprios da Prefeitura de Manaus, que promove o direito humano à alimentação adequada e saudável das famílias em situação de vulnerabilidade social, e integra as ações de segurança alimentar e nutricional da secretaria, contemplando crianças de 0 a 4 anos que se encaixam nos critérios definidos pelo programa.

O programa atende, atualmente, 6,5 mil crianças na faixa etária de 1 a 2 anos de idade.