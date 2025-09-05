A notícia que atravessa o Brasil!

Do tacacá ao sushi, ‘#SouManaus’ oferece sabores para todos os gostos

A proposta é que cada visitante possa fazer um verdadeiro passeio gastronômico, escolhendo conforme o momento e o apetite.

Por Natan AMPOST

05/09/2025 às 20:31 - Atualizado em 05/09/2025 às 20:33

Notícias de Manaus – Do tacacá ao sushi, passando por um hambúrguer bem servido, o espaço gastronômico do “#SouManaus Passo a Paço 2025” é um convite para quem quer experimentar diferentes sabores, reunindo barracas e food trucks para todos os paladares.

Quem visita o local encontra uma seleção diversa: comida regional preparada na hora, pratos da culinária japonesa e lanches generosos. Há desde receitas tradicionais que valorizam ingredientes amazônicos até opções internacionais, provando que a gastronomia do festival é tão plural quanto o público que o frequenta.

A proposta é que cada visitante possa fazer um verdadeiro passeio gastronômico, escolhendo conforme o momento e o apetite.

Leia mais: Portal AM POST transmite ao vivo o festival Sou Manaus Passo a Paço 2025; assista

Uma das pessoas que atendem no espaço gastronômico é Rozenira Pedrosa, 53 anos, chefe e dona da barraca Delícias da Iaiá. “Estamos em uma área turística, onde, além dos visitantes locais, há muitas pessoas de outros Estados. Por isso, oferecemos pratos regionais, doces e, entre as iguarias, o arroz paraense. Este espaço tem sido uma oportunidade maravilhosa, pois vemos a prefeitura oferecendo oportunidade aos pequenos empreendedores”, afirmou.

Naldo Celino, que atende na barraca Delícias da Paula, aponta que está oferecendo preços populares. “Pode vim com a família para cá. Tudo aqui é de primeira qualidade a barrava que você parar será bem atendido”, disse.

O espaço gastronômico é também um ponto de encontro e convivência, onde amigos e famílias se reúnem para compartilhar momentos antes ou depois das apresentações culturais. É a combinação perfeita entre música, arte e boa comida que ajuda a transformar o “#SouManaus Passo a Paço” em um dos eventos mais aguardados do ano.

