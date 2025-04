Doe sangue, salve vidas: Hemoam convoca população após baixa nas doações

Notícias de Manaus – A Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam) registrou baixa nas doações, durante o feriado prolongado, e convoca doadores de sangue para garantir um estoque de sangue seguro.

Apesar de ter funcionado durante o feriado de Tiradentes, o hemocentro registrou apenas 249 doações, na segunda-feira (21/04) e terça-feira (22/04), cerca de 50% da meta diária.

PUBLICIDADE

A gerente de captação de doadores, Nívia França, alerta sobre a necessidade de doadores nos próximos dias. “Tivemos uma queda nas doações de sangue no hemocentro durante o feriado. E estamos próximos de um outro feriado, do Dia do Trabalhador, então pedimos às pessoas voluntárias, doadores de sangue, que venham ao Hemoam nos próximos dias e façam sua doação para garantirmos o abastecimento de hospitais”, disse.

O abastecimento irregular é uma ameaça ao atendimento de transfusão de rede pública e privada de saúde, podendo comprometer a realização de procedimentos como cirurgias e transfusões para pacientes de doenças crônicas e câncer, além de vítimas de acidentes.

Requisitos

PUBLICIDADE

Para tornar-se um doador basta estar com uma boa saúde, ter entre 18 a 69 anos e pesar mais de 50 quilos. Doadores com idade entre 16 e 17 anos, podem doar somente acompanhado do responsável ou representante legal. Também é importante estar bem alimentado e munido de documento de identidade oficial com foto (RG, CNH, passaporte ou Carteira de Trabalho)

O Hemoam está localizado na avenida Constantino Nery, nº 4397, Chapada.