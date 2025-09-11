Dois homens irão a júri popular pela morte de jovem palestino na saída de casa noturna em Manaus

Notícias de Manaus – A Justiça do Amazonas decidiu levar a júri popular Bruno da Silva Gomes e Robson Silva Nava Júnior, acusados de matar Mohamad Manasrah e de tentar matar o irmão dele, Ismail Manasrah, na saída de uma casa noturna no bairro Nossa Senhora das Graças.

A decisão partiu da 1ª Vara do Tribunal do Júri, que entendeu haver provas suficientes para que o caso seja analisado pelo Conselho de Sentença, órgão competente para julgar crimes contra a vida.

Os dois respondem por homicídio qualificado, consumado e tentado, com agravantes de motivo fútil, traição e uso de recurso que dificultou a defesa das vítimas.

Durante a fase de instrução foram ouvidos o sobrevivente, testemunhas e o réu Bruno da Silva Gomes, enquanto Robson Silva Nava Júnior foi declarado revel por não comparecer às audiências. Ambos estão presos preventivamente desde março deste ano, medida mantida pela Justiça diante da gravidade do crime e para garantir a ordem pública.

De acordo com a denúncia do Ministério Público, o crime ocorreu em 8 de fevereiro de 2025, por volta das duas horas da manhã. Após uma discussão dentro da boate, Bruno teria aguardado os irmãos escondido entre carros estacionados e, ao avistá-los, partiu para o ataque com um gargalo de garrafa, desferindo golpes contra Mohamad. Robson teria auxiliado, impedindo a saída das vítimas e atacando Ismail pelas costas.

O processo segue agora para a fase do júri popular, mas a defesa ainda pode recorrer da decisão de pronúncia antes que a data do julgamento seja definida.