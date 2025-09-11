A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Manaus

Dois homens irão a júri popular pela morte de jovem palestino na saída de casa noturna em Manaus

Os dois respondem por homicídio qualificado, consumado e tentado.

Por Fernanda Pereira

11/09/2025 às 07:38 - Atualizado em 11/09/2025 às 08:01

Ver resumo
Morte de palestino em festa em Manaus

(Foto: Divulgação)

Notícias de Manaus –  A Justiça do Amazonas decidiu levar a júri popular Bruno da Silva Gomes e Robson Silva Nava Júnior, acusados de matar Mohamad Manasrah e de tentar matar o irmão dele, Ismail Manasrah, na saída de uma casa noturna no bairro Nossa Senhora das Graças.

PUBLICIDADE

A decisão partiu da 1ª Vara do Tribunal do Júri, que entendeu haver provas suficientes para que o caso seja analisado pelo Conselho de Sentença, órgão competente para julgar crimes contra a vida.

Leia mais: Justiça decreta prisão de suspeito de matar palestino em boate de Manaus

PUBLICIDADE

Os dois respondem por homicídio qualificado, consumado e tentado, com agravantes de motivo fútil, traição e uso de recurso que dificultou a defesa das vítimas.

Durante a fase de instrução foram ouvidos o sobrevivente, testemunhas e o réu Bruno da Silva Gomes, enquanto Robson Silva Nava Júnior foi declarado revel por não comparecer às audiências. Ambos estão presos preventivamente desde março deste ano, medida mantida pela Justiça diante da gravidade do crime e para garantir a ordem pública.

De acordo com a denúncia do Ministério Público, o crime ocorreu em 8 de fevereiro de 2025, por volta das duas horas da manhã. Após uma discussão dentro da boate, Bruno teria aguardado os irmãos escondido entre carros estacionados e, ao avistá-los, partiu para o ataque com um gargalo de garrafa, desferindo golpes contra Mohamad. Robson teria auxiliado, impedindo a saída das vítimas e atacando Ismail pelas costas.

O processo segue agora para a fase do júri popular, mas a defesa ainda pode recorrer da decisão de pronúncia antes que a data do julgamento seja definida.

Acompanhar as notícias de Manaus é essencial para quem deseja estar por dentro do que está acontecendo na cidade. Manaus é repleta de história e cultura. Nossa equipe está sempre nas ruas, trazendo as notícias de Manaus com a urgência e a precisão que os eventos da capital amazonense demandam.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O Autismo é ver o mundo de um outro jeito, e cada um de nós temos que achar um jeito de entender as diferenças.

Dr. Leonardo Maranhão

Últimas notícias

Amazonas

Operação desmantela esquema de fraude bilionário em Manaus

Esquema afetou 187 contribuintes em 14 estados.

há 16 segundos

Brasil

STF decide nesta quinta se condena ou absolve Bolsonaro em caso de tentativa de golpe

O julgamento já conta com placar de 2 a 1 pela condenação

há 6 minutos

Brasil

Cármen Lúcia e Zanin são os próximos a votar no julgamento sobre suposta tentativa de golpe

A sessão desta quinta é extraordinária, ou seja, não estava prevista inicialmente na programação da Corte.

há 14 minutos

Brasil

Adolescente se pronuncia sobre vídeo de orgia em ônibus abandonado; veja o que ela disse

Caso viral em Cascavel (PR) gera investigação da Polícia Civil e debates sobre privacidade e consentimento.

há 34 minutos

Amazonas

Polícia desmantela rota de tráfico e apreende 1,4 tonelada de drogas no Amazonas

Ação conjunta com a Polícia Federal resulta em significativa apreensão na região de Santa Isabel do Rio Negro.

há 56 minutos