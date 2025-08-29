A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Manaus

Dois motociclistas ficam feridos em acidente na Avenida Brasil, zona Oeste de Manaus

Segundo testemunhas, os motociclistas colidiram e foram arremessados ao chão.

Por Marcia Jornalist

29/08/2025 às 07:51

Ver resumo

Notícias de Manaus – Na manhã desta sexta-feira (29), um acidente envolvendo duas motocicletas deixou dois homens feridos na Avenida Brasil, no bairro Compensa, zona Oeste de Manaus. O caso ocorreu em um dos trechos mais movimentados da via e chamou a atenção de pedestres e motoristas que passavam pelo local.

PUBLICIDADE

Segundo testemunhas, os motociclistas colidiram e foram arremessados ao chão. Com o impacto, ambos ficaram feridos e permaneceram deitados na pista aguardando atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), acionado imediatamente por populares.

Enquanto a equipe médica não chegava, curiosos se aglomeraram no local, e alguns tentaram auxiliar as vítimas com os primeiros cuidados básicos. O trânsito na Avenida Brasil ficou parcialmente congestionado, já que os veículos precisaram reduzir a velocidade para desviar do ponto da colisão.

PUBLICIDADE

Policiais militares estiveram presentes para organizar o tráfego e dar suporte às equipes de socorro. Ainda não há informações oficiais sobre o estado de saúde dos dois motociclistas. A suspeita inicial é de que um deles tenha sofrido fratura, mas a confirmação só deve ocorrer após avaliação hospitalar.

As circunstâncias do acidente ainda serão apuradas. A Avenida Brasil, por ser uma das principais ligações da zona Oeste, costuma registrar intenso fluxo de veículos durante a manhã, fator que pode ter contribuído para a gravidade do impacto.

LEIA MAIS: Veja as vagas de emprego disponíveis para esta sexta, em Manaus

A chegada do SAMU foi aguardada com expectativa pelos presentes, que se mostraram preocupados com a situação das vítimas.

Acompanhar as notícias de Manaus é essencial para quem deseja estar por dentro do que está acontecendo na cidade. Manaus é repleta de história e cultura. Nossa equipe está sempre nas ruas, trazendo as notícias de Manaus com a urgência e a precisão que os eventos da capital amazonense demandam.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O autismo é um Universo Paralelo que incessantemente pede permissão para fixar-se no terreno dos saberes.

JESUS,D.F

Últimas notícias

Amazonas

Festival de Ciranda de Manacapuru terá pela primeira vez atração nacional e shows regionais

Programação vai de 29 a 31 de agosto, no Parque do Ingá.

há 30 minutos

Manaus

Hospital João Lúcio busca familiares de paciente internado na unidade

Homem foi admitido na unidade pelo Samu e permanece sem identificação.

há 46 minutos

Brasil

Macabro: Veja momento em que homem é flagrado matando e comendo gatos e cachorros

Suspeito confessa captura de animais abandonados para consumo próprio; investigação prossegue.

há 50 minutos

Amazonas

Fiscalização do transporte rodoviário é intensificada pelo 27º Festival de Cirandas de Manacapuru

Mais de 3.500 passageiros devem utilizar o transporte rodoviário intermunicipal com destino ao município durante o evento.

há 59 minutos

Brasil

Pai é preso após espancar filha recém-nascida de apenas 5 dias de vida; assista

Suspeito alega ter doenças mentais.

há 1 hora