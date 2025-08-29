Dois motociclistas ficam feridos em acidente na Avenida Brasil, zona Oeste de Manaus

Notícias de Manaus – Na manhã desta sexta-feira (29), um acidente envolvendo duas motocicletas deixou dois homens feridos na Avenida Brasil, no bairro Compensa, zona Oeste de Manaus. O caso ocorreu em um dos trechos mais movimentados da via e chamou a atenção de pedestres e motoristas que passavam pelo local.

Segundo testemunhas, os motociclistas colidiram e foram arremessados ao chão. Com o impacto, ambos ficaram feridos e permaneceram deitados na pista aguardando atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), acionado imediatamente por populares.

Enquanto a equipe médica não chegava, curiosos se aglomeraram no local, e alguns tentaram auxiliar as vítimas com os primeiros cuidados básicos. O trânsito na Avenida Brasil ficou parcialmente congestionado, já que os veículos precisaram reduzir a velocidade para desviar do ponto da colisão.

Policiais militares estiveram presentes para organizar o tráfego e dar suporte às equipes de socorro. Ainda não há informações oficiais sobre o estado de saúde dos dois motociclistas. A suspeita inicial é de que um deles tenha sofrido fratura, mas a confirmação só deve ocorrer após avaliação hospitalar.

As circunstâncias do acidente ainda serão apuradas. A Avenida Brasil, por ser uma das principais ligações da zona Oeste, costuma registrar intenso fluxo de veículos durante a manhã, fator que pode ter contribuído para a gravidade do impacto.

A chegada do SAMU foi aguardada com expectativa pelos presentes, que se mostraram preocupados com a situação das vítimas.