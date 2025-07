Dois porcos são flagrados andando pelas ruas de bairro na zona sul de Manaus

Nas imagens, é possível observar os animais circulando de forma desorientada pela via, despertando a atenção de quem passava pelo local. O episódio, apesar de inusitado, não é o primeiro registrado na região. No último dia 19 de julho, um outro porco também foi visto andando livremente pelas ruas do mesmo bairro.

Notícias de Manaus – Dois porcos foram flagrados caminhando tranquilamente pelas ruas do bairro Educandos, na zona sul de Manaus, em plena luz do dia. A cena curiosa foi registrada em vídeo e compartilhada por moradores por meio de aplicativos de mensagens nesta terça-feira (22).

