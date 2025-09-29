Dois trabalhadores morrem eletrocutados durante serviço em condomínio de Manaus

Notícias de Manaus – Na manhã desta segunda-feira (29), dois trabalhadores ainda não identificados morreram eletrocutados enquanto realizavam serviços na Vivenda do Pontal, um condomínio localizado no Bairro Tarumã, na zona oeste de Manaus.

PUBLICIDADE

De acordo com informações repassadas à nossa equipe, o acidente aconteceu dentro da caixa d’água do local.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionadas e chegaram rapidamente ao local, onde mais de quatro ambulâncias foram vistas.

PUBLICIDADE

A área, sendo particular, limitou o acesso à curiosos, que se posicionaram em frente ao condomínio para observar a situação.

Familiares das vítimas chegaram ao local em estado de choque, aguardando informações sobre o ocorrido. Embora ainda não tenham sido divulgadas as identidades das vítimas, relatos indicam que ambas eram funcionários de uma empresa terceirizada contratada pelo condomínio.

LEIA MAIS: Manaus amanhece sob forte chuva nesta segunda-feira (29)

A tragédia gerou grande comoção entre os presentes, que buscavam entender as circunstâncias do acidente. Matéria segue em atualização.