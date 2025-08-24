‘Don Juan’ é preso por seduzir e extorquir idosas em Manaus

Notícias de Manaus – Neste domingo (24), Marcos Drywes da Silva Matos, de 45 anos, conhecido como “Don Juan”, foi preso pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) em Manaus.

Ele era procurado por aplicar golpes e furtar idosas, utilizando a sedução para conquistar a confiança das vítimas. A captura ocorreu em cumprimento a um mandado de prisão preventiva, após a polícia divulgar sua imagem na quinta-feira (21) e solicitar a ajuda da população nas buscas.

De acordo com o delegado Fabiano Rosas, do 9º Distrito Integrado de Polícia (DIP), o suspeito se aproximava das mulheres e as convenciam a comprar produtos de alto valor, como celulares e notebooks.

O golpe mais recente envolveu uma revendedora, da qual ele furtou diversos perfumes diretamente de sua casa, causando um prejuízo superior a R$ 12 mil.

Após a prisão, “Don Juan” será levado a uma audiência de custódia e, em seguida, encaminhado a uma unidade prisional.

A Polícia Civil segue investigando outros possíveis casos relacionados ao suspeito, visando garantir a segurança das mulheres na região e inibir novos golpes.

A atuação rápida das autoridades destaca a importância da colaboração da comunidade na luta contra crimes dessa natureza.