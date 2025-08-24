A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Manaus

‘Don Juan’ é preso por seduzir e extorquir idosas em Manaus

Marcos Drywes da Silva Matos, 45, foi capturado após divulgação de sua imagem pela Polícia Civil.

Por Marcia Jornalist

24/08/2025 às 16:27

Ver resumo

Notícias de Manaus – Neste domingo (24), Marcos Drywes da Silva Matos, de 45 anos, conhecido como “Don Juan”, foi preso pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) em Manaus.

PUBLICIDADE

Ele era procurado por aplicar golpes e furtar idosas, utilizando a sedução para conquistar a confiança das vítimas. A captura ocorreu em cumprimento a um mandado de prisão preventiva, após a polícia divulgar sua imagem na quinta-feira (21) e solicitar a ajuda da população nas buscas.

De acordo com o delegado Fabiano Rosas, do 9º Distrito Integrado de Polícia (DIP), o suspeito se aproximava das mulheres e as convenciam a comprar produtos de alto valor, como celulares e notebooks.

O golpe mais recente envolveu uma revendedora, da qual ele furtou diversos perfumes diretamente de sua casa, causando um prejuízo superior a R$ 12 mil.

PUBLICIDADE

Após a prisão, “Don Juan” será levado a uma audiência de custódia e, em seguida, encaminhado a uma unidade prisional.

A Polícia Civil segue investigando outros possíveis casos relacionados ao suspeito, visando garantir a segurança das mulheres na região e inibir novos golpes.

LEIA MAIS: Vídeo mostra adolescentes consumindo álcool em adega na zona Leste de Manaus

A atuação rápida das autoridades destaca a importância da colaboração da comunidade na luta contra crimes dessa natureza.

Acompanhar as notícias de Manaus é essencial para quem deseja estar por dentro do que está acontecendo na cidade. Manaus é repleta de história e cultura. Nossa equipe está sempre nas ruas, trazendo as notícias de Manaus com a urgência e a precisão que os eventos da capital amazonense demandam.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

A mente de uma criança com Transtorno do Espectro Autista pode ser associada a um quebra-cabeças. Parece difícil de entendê-la no primeiro momento. Porém, quando utilizamos a metodologia certa as tornamos fácil e percebemos que as dificuldades podem ser superadas.

Jorge Tertuliano

Últimas notícias

Esporte

Manauara e Asa empatam e eliminam o Robô da Série D

Time alagoano avança às quartas de final após empate sem gols.

há 1 hora

Brasil

Eduardo Bolsonaro acusa Alexandre de Moraes após assalto violento a familiares

Deputado federal compartilha vídeo do crime e critica ministros do STF; Polícia Civil investiga.

há 2 horas

Manaus

Com crise psicológica, mulher escala poste e sobe em transformador Jorge Teixeira; assista

Corpo de Bombeiros realiza resgate após mulher ameaçar se jogar de poste.

há 3 horas

Brasil

Mãe e avós de Flávio Bolsonaro são feitos reféns em assalto e Senador dispara: “queriam dinheiro do meu pai”

Família foi mantida refém por cerca de uma hora e meia em Resende, RJ.

há 3 horas

Mundo

Criança de 2 anos perde o braço em acidente com escada rolante

Menino de 2 anos teve o braço arrancado ao prender a mão em escada rolante; estado de saúde é estável.

há 5 horas