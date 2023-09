DPE identifica falhas em hospital para pacientes com transtornos mentais em Manaus

Manaus/AM– O Núcleo de Defesa da Saúde (Nudesa) da Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM) realizou, na última quinta-feira (31), uma inspeção no Hospital Dr. Geraldo da Rocha, na Zona Leste de Manaus, para verificar se a unidade passou pelas readequações necessárias para receber pacientes de saúde mental, na capital. A unidade é um das quais deve ofertar leitos de retaguarda, após o fechamento do Hospital Psiquiátrico Eduardo Ribeiro, ocorrido em agosto de 2022.

Conforme o coordenador do núcleo, defensor público Arlindo Gonçalves, a visita foi realizada para verificar as condições estruturais do hospital, um dia depois da reunião realizada com representantes da Secretaria de Estado do Amazonas (SES-AM) do Centro de Saúde Mental do Amazonas (Cesmam), que informaram que, mesmo com o fechamento do hospital psiquiátrico, novas leitos foram abertos no sistema de regulação.

“O Nudesa vem recebendo inúmeras denúncias de profissionais reclamando que o trabalho tem aumentado e que a procura por leitos está muito alta, mesmo com a abertura do Cesmam e das vagas no Hospital Geraldo da Rocha. Também temos recebido familiares pedindo ajuda para conseguirem uma internação. Então, fizemos a inspeção para verificar as condições da unidade e observamos que elas não são boas e que o hospital não foi preparado para receber essa demanda”, apontou.

Entre os principais problemas, foi identificado que o Hospital Geraldo da Rocha não possui estrutura física adequada para pacientes com transtornos mentais, assim como os profissionais de saúde não receberam treinamentos para ofertar o tratamento adequado. Além disso, foi verificado que a unidade não possui uma padronização de medicamentos para pacientes de saúde mental, funcionários com salários atrasados e até ausência de materiais de limpeza.

Ainda segundo o defensor, os mesmos problemas já haviam sido detectados anteriormente, em agosto de 2022, quando uma primeira inspeção foi realizada no local.

De acordo com o Nudesa, novas reuniões serão agendadas com os gestores das unidades e do programa de Saúde Mental do estado para definir as medidas a serem tomadas, a fim de melhorar a prestação do serviço em Saúde Mental.

Redação AM POST*