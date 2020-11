Drº Luiz Fernando Sarmento Nicolau morre aos 74 anos em Manaus

Redação AM POST

O ex-deputado federal e presidente de honra do Grupo Samel, Luiz Fernando Sarmento Nicolau, que é pai do deputado estadual Ricardo Nicolau, faleceu nesta segunda-feira (16), aos 74 anos, em Manaus. A causa da morte não foi divulgada.

Luiz Fernando Sarmento Nicolau, que era carioca, teve uma bela e expressiva carreira no Amazonas, atuando como médico e político do Estado. Em 1986 foi eleito deputado estadual, foi vice-presidente da Assembleia Estadual Constituinte, entre 1987 e 1988, e presidente em 1988. Foi ainda secretário de Saúde do Amazonas e deputado Federal atuante em prol dos interesses dos amazonenses.

Continua depois da Publicidade

Vários políticos do Estado classificaram a morte dele com uma perda irreparável para o Amazonas.

A Assembleia Legislativa do Amazonas também se solidarizou com os amigos e familiares de Luiz Fernando Sarmento Nicolau. “Sua presença fará muita falta, principalmente pelo excelente trabalho que desempenhou como homem público na área da saúde, nos últimos 40 anos”, disse o presidente da Aleam, deputado Josué Neto em nota.

NOTA DE PESAR

Continua depois da Publicidade

É com profunda tristeza que o Grupo Samel recebe e comunica a notícia de falecimento do médico neurocirurgião Dr. Luiz Fernando Nicolau, nosso fundador e patriarca e da Fundação Sociedade Pró-Saúde, ocorrido nesta segunda-feira, 16 de novembro.

Nesse momento de dor, nos lembramos do seu legado de honestidade, honradez e muita simplicidade tanto com os pacientes quanto com os colaboradores.

Em nome de todo nosso quadro social e de colaboradores, nos reunimos em oração, neste momento de profunda dor, pela sua passagem.

Continua depois da Publicidade

Manaus, 16 de novembro de 2020

Luis Alberto Nicolau e sua Família