Drogarias de Manaus são fiscalizadas após denúncias sobre alto preço dos testes de Covid-19

Redação AM POST

O Instituto de Defesa do Consumidor (Procon-AM) notificou nesta terça-feira (18/01), duas drogarias em Manaus. O órgão pediu que os estabelecimentos informem os valores de compra e venda do teste de detecção de Covid-19.

A ação iniciou com drogarias localizadas nas avenidas Djalma Batista e Via Láctea, ambas na zona centro-sul da capital amazonense, e deve seguir pelos próximos dias.

Além dos preços dos testes, o Procon-AM também solicitou as notas fiscais de produtos com alta procura durante a pandemia da Covid-19, como álcool em gel e máscaras. As drogarias têm dez dias úteis para apresentar resposta junto ao órgão.

“Essa foi uma demanda que iniciou há quase dois anos, com os primeiros registros do vírus no Amazonas e, agora, os testes também são alvo de denúncias por parte dos consumidores. Muitos relatam valores altos, mas precisamos analisar se há abusividade nesta cobrança, se há disparidade forte entre os preços de compra e venda dos itens”, afirma o diretor-presidente do Procon-AM, Jalil Fraxe.

Contatos do Procon-AM – Para formalizar denúncia ou tirar dúvidas, o consumidor pode entrar em contato com o Procon-AM pelo e-mail [email protected], pelos telefones 3215-4009/4012 e 0800 092 1512. A população pode, também, comparecer à sede do órgão, localizada na avenida André Araújo, 1.500, Aleixo (funcionamento de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h).