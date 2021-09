Duas escolas de Manaus devem receber modelo de ensino cívico-militar implantado pelo Governo Federal

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Duas novas escolas municipais devem receber o modelo de ensino cívico-militar implantado pelo Governo Federal em unidades de ensino de todo o país. O anúncio foi feito pelo deputado estadual Delegado Péricles, na manhã desta quinta-feira (9), ao informar que reuniu com o coordenador geral da Diretoria de Ensino Cívico Militar (Decim), Sérgio Viegas, em Brasília, na última semana. De acordo com Péricles, a ida à capital brasileira foi para reforçar pedido de atenção às duas instituições, devidamente cadastradas para concorrer ao modelo.

“Duas escolas municipais entraram com pedido para a implantação do modelo e eu reforcei essa luta junto ao coordenador geral do programa que disse que irá olhar com carinho para essas unidades. Elas já passaram pelas audiências públicas – consulta necessária aos pais e mestres – e se Deus quiser teremos mais duas escolas dentro desse formato. No Amazonas já contamos com três cívico-militares, com resultados efetivos não só no boletim escolar, mas na transformação das comunidades onde funcionam”, afirmou o parlamentar.

Péricles foi eleito na última semana, pela Secretaria Municipal de Educação (Semed), padrinho das duas escolas que concorrem a investimento do Governo Federal. Ele também acompanhou todo o processo de cadastro, audiências, mediação e conquista de vagas no Programa por três escolas estaduais que já atuam neste modelo de ensino.