Duas pessoas morrem em grave acidente envolvendo motociclistas na AM-010

Redação AM POST

Na manhã deste sábado (5), motociclistas sofreram um grave acidente de trânsito no quilômetro 48, da rodovia AM-010, que liga Manaus aos municípios de Itacoatiara e Rio Preto da Eva.

Ainda não se sabe os nomes das vítimas que ainda estão caídas no asfalto do local do acidente. Até o momento foram constatados pelo dois óbitos pelo Instituto Médico Legal (IML).

Circula nas redes sociais imagens do acidente feitas por pessoas que passavam pelo local do acidente e filmaram os danos causados aos veículos, como também os corpos no chão. As vítimas seriam dois motoqueiros do sexo masculino.