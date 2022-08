Duas vítimas de incêndio no Mercado Adolpho Lisboa estão entubadas no HPS 28 de agosto em Manaus

Redação AM POST

Foram entubadas no Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto, duas das quatro pessoas que ficaram feridas no incêndio criminoso que aconteceu no Mercado Adolpho Lisboa, nesta terça-feira (16). A informação é de boletim médico da unidade de saúde.

Continua depois da Publicidade

De acordo com o hospital, entre as outras vítimas, uma encontra-se no Centro de Tratamento de Queimados (CTQ) e a outra no politrauma. No total os feridos internados são dois homens e duas mulheres.

O suspeito de causar o incêndio, identificado como Luiz Domingos Siso, de 60 anos, também foi levado para a unidade hospitalar pois apanhou bastante de populares.