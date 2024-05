Eduardo Bolsonaro fala sobre estado de saúde de seu pai que está internado em Manaus

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) falou nesta segunda-feira (6) sobre o estado de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está internado no Hospital Santa Júlia, em Manaus, após cumprir agenda na capital amazonense devido erisipela, uma doença infecciosa da pele causada por uma bactéria. O político já havia enfrentado essa condição em 2022, após as eleições presidenciais.

Em postagem no X, Eduardo postou uma foto de Bolsonaro e disse que o ex-presidente “passa bem”. Ainda segundo o deputado, seu pai deverá ser levado para Brasília neste segunda-feira (6).

PUBLICIDADE

“Meu pai passa bem, já reage bem aos antibiótico e hoje deve ser transferido para Brasília. Agradeço ao Fabio Wajngarten por ter cuidado desta logística e a todos que se preocupam e oram pelo meu pai. Muito obrigado”.

Ontem (5), o hospital divulgou um boletim médico falando da situação do paciente. “Jair Messias Bolsonaro deu entrada no Hospital Santa Júlia ontem [sábado] pela manhã com quadro de desidratação e processo infeccioso de pele. [Ele] voltou ao hospital após seus compromissos, onde segue internado para antibioticoterapia venosa e hidratação […] Segue hemodinamicamente estável aguardando alta“, disse o Hospital Santa Júlia.