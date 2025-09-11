Eduardo Braga faz homenagem emocionante ao pai, Carlos Braga, que completaria 100 anos nesta quinta-feira (11)

Notícias de Manaus – O senador Eduardo Braga (MDB-AM) prestou uma homenagem emocionante nesta quinta-feira (11) ao seu pai, Carlos Braga, que faleceu em maio deste ano, aos 99 anos. A data seria marcada pelo centenário de nascimento do patriarca, e o parlamentar utilizou suas redes sociais para expressar a saudade e reverenciar a trajetória de vida do pai.

PUBLICIDADE

Em sua publicação, Braga destacou a mistura de sentimentos que marcaram o dia. “Hoje meu coração amanheceu apertado. A saudade é grande, mas a gratidão a Deus é ainda maior por ter me dado a bênção de conviver com uma pessoa tão especial como meu pai”, escreveu. O senador lembrou que a família já planejava uma grande celebração pelos 100 anos de Carlos Braga, cuja história foi marcada por fé, determinação e coragem.

PUBLICIDADE

Legado de fé e trabalho

Natural do Pará, Carlos Braga construiu sua vida baseada na devoção a Nossa Senhora de Nazaré e no empreendedorismo. Ele fundou empresas, incentivou sonhos e consolidou uma carreira reconhecida, tanto no meio empresarial quanto no convívio social. Sua influência, segundo o filho, ultrapassava barreiras, alcançando desde pessoas humildes até figuras políticas e profissionais renomados.

PUBLICIDADE

Eduardo Braga ressaltou que o pai sempre deixou marcas de bondade, respeito e firmeza em todos os ambientes em que esteve presente. Para ele e seus irmãos, os ensinamentos de Carlos Braga, ao lado da mãe, dona Dorothea, foram determinantes para moldar os valores familiares, com destaque para o respeito, o amor e a perseverança.

Inspiração para a vida pública

PUBLICIDADE

O senador também recordou a importância do pai em sua trajetória política. Segundo Braga, os conselhos e orientações de Carlos Braga foram fundamentais para a sua carreira pública. “Ele sempre esteve ao meu lado, com palavras firmes, amigas e cheias de verdade”, destacou.

Ao longo da homenagem, o parlamentar deixou claro que pretende honrar a memória do pai transmitindo os mesmos valores às futuras gerações. “Meu maior desejo é ser para meus filhos e netos uma referência de amor, fé e caráter, como ele foi para todos nós”, completou.

Apesar da saudade, Eduardo Braga ressaltou que prefere celebrar a vida longa e plena do pai, reconhecendo a oportunidade de ter convivido com alguém que deixou uma marca positiva na sociedade. “Sou eternamente grato. Te amo, pai”, finalizou o senador.