Efetivo de agentes de trânsito será reforçado para garantir segurança viária no viradão da vacinação contra Covid em Manaus

Redação AM POST

A Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), irá reforçar o efetivo de agentes de trânsito para organizar e promover a organização e segurança nos postos de vacinação no Centro de Convenções Vasco Vasques e sambódromo e Arena da Amazônia, todos na zona Oeste, nesta terça e quarta-feira, 29 e 30/6, onde acontecerão ações do “viradão de vacinação” contra a Covid-19, na capital.

O IMMU vai operar com cerca 150 agentes de trânsito nos principais corredores viários e onde ocorrer o maior número de demandas de pessoas, atuando com viaturas, motocicletas e agentes itinerantes para prestar o apoio, com controle na travessia de pedestres, circulação, paradas de ônibus e estacionamento de veículos.

Quem se deslocar ao posto de vacinação, de veículo, ao sambódromo, no Dom Pedro, zona Centro-Oeste, poderá adentrar o local. Já aqueles que precisarem acessar os postos de vacinação situados na Arena da Amazônia e no Centro de Convenções Vasco Vasques, terão como opção de estacionamentos, as avenidas Belmiro Vianez, alameda do Samba e a rua Jornalista Flaviano Limongi.

O órgão de trânsito também prestará apoio para auxiliar os condutores de carros nos postos de vacinação que vão funcionar nos horários normais de 9h às 16h.

Transporte

Devido ao “viradão” acontecer em dias úteis, os ônibus vão operar com a frota total de 4h até a meia-noite. Os fiscais de transportes, juntamente com os agentes de trânsito, estarão prestando todo o apoio necessário, para que a população que se deslocar aos postos de vacinação tenha garantida a boa fluidez no trânsito e organização.