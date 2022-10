Efetivo e estrutura de trânsito e transporte são preparados para o evento Boi Manaus e maratona

Redação AM POST

A Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), preparou uma estrutura operacional que irá reforçar os serviços de trânsito e transporte para atender as demandas da população que irá prestigiar o Boi Manaus, nos próximos dias 21, 22 e 23/10, no centro de convenções, o sambódromo, na avenida Pedro Teixeira, bairro Flores, zona Centro-Sul, além do apoio em 52 pontos nas vias para a realização da Maratona de Manaus 2022.

O IMMU atuará com cerca de 100 agentes de trânsito e fiscais de transportes nos três dias do Boi Manaus. Os servidores estarão em apoio nas vias para orientar os motoristas e garantir a circulação com segurança para as pessoas que irão prestigiar o evento.

Interdição de Trânsito

A rua Flaviano Limongi terá interdição diferenciada entre a avenida Pedro Teixeira e a rua Lóris Cordovil no horário das 14h às 3h, para o controle de trânsito, travessias de pedestres e apoio dos órgãos que estarão trabalhando no evento. Os agentes estarão de prontidão no entorno do sambódromo, na avenida Constantino Nery, no cruzamento com a avenida Pedro Teixeira, e na avenida Constantino Nery, no cruzamento com a rua Lóris Cordovil.

Durante os três dias de evento, o IMMU irá interditar, a partir das 17h até 3h, duas faixas da avenida Pedro Teixeira entre a alameda do Samba e rua Flaviano Limongi.

O IMMU reforça que, de acordo com necessidade operacional nos dias de evento, considerando a segurança viária e do público, as vias poderão ser interditadas totalmente: avenida Pedro Teixeira entre a alameda do Samba e avenida Constantino Nery e a avenida Pedro Teixeira entre a rua Francisco Orelana e a avenida Constantino Nery.

Estrutura do transporte

Além das 40 linhas que já atendem as imediações, 12 veículos estarão à disposição, até as 3h do dia seguinte, para fazer viagens de apoio a diversos bairros da cidade, de acordo com a necessidade dos usuários de transporte.

Outras 19 linhas farão viagens extras para atender os usuários. Serão as linhas: 010, 213, 214, 215, 219, 227, 306, 356, 448, 455, 500, 560, 640, 678, A200, A206, A225, 540 e 652.

Os usuários devem ficar atentos à interdição que ocorre no dia 23/10 (domingo) a partir das 15h, até o final do evento na avenida Pedro Teixeira, entre a alameda do Samba e avenida Constantino Nery.

Por causa da interdição, as linhas 010, A036, A200, A204, 207, 213, 214, 215 e 223, no sentido Centro, irão transitar normalmente até a avenida Pedro Teixeira e então seguir pela avenida Dr. Theomário Pinto, avenida Constantino Nery (retorno no Bilhares), avenida Constantino Nery e estação Arena.

Em relação às linhas A202, A206, A222 e A225, no sentido Centro, estas seguirão normalmente até a avenida Loris Cordovil e depois na rua Vivaldo Lima, travessa dos Franceses, avenida Desembargador João Machado, avenida Djalma Batista, rua João Valério, avenida Constantino Nery e segue normalmente.

Por sua vez, a linha 219, também no sentido Centro, irá transitar normalmente até a avenida Loris Cordovil e então seguir pela rua Vivaldo Lima, travessa dos Franceses, avenida desembargador João Machado, avenida Constantino Nery e segue o itinerário normal.

Durante este período, agentes de trânsito da Prefeitura de Manaus estarão no local para monitorar as alterações e orientar motoristas com a indicação de vias adjacentes.

Maratona de Manaus

O IMMU preparou duas ordens de serviços para atender à Maratona de Manaus 2022, no sábado, 22, e domingo, 23. Cerca de 140 servidores estarão de prontidão para atuar no trânsito e transporte com orientação aos motoristas e proporcionar a segurança na travessia e circulação dos pedestres.

No sábado, a maratona será na Ponta Negra com o percurso de 5 quilômetros. A previsão de largada está marcada para 17h. Os agentes vão interditar a avenida Coronel Teixeira no modelo faixa liberada até a lateral do antigo hotel Tropical.

Para o domingo, o Departamento de Operações do IMMU preparou um esquema de monitoramento exclusivo para a maratona. Serão 42 quilômetros de percurso que serão realizados nas vias das zonas Sul e Centro-Sul e com o apoio de mais de 100 servidores envolvidos para realizar balizas com cones e batedores de trânsito em mais de 50 pontos para não permitir que veículos ou pedestres entrem nas faixas destinadas aos corredores.

Principais vias:

Avenida Coronel Teixeira – A corrida segue pela avenida Coronel Teixeira, sentido Centro. Os corredores permanecerão na faixa da esquerda da via ao lado do canteiro central.

Avenida Brasil – Os corredores devem permanecer na faixa da direita da via até o cruzamento com a avenida Coronel Cyrillo Neves.

Avenida Coronel Cyrillo Neves – Os atletas vão realizar a transposição para a faixa da esquerda da via, próximo ao cruzamento das avenidas Brasil e Coronel Cyrillo Neves, seguindo em direção à ponte Phellipe Daou. Os retornos da avenida Coronel Cyrillo Neves serão fechados, direcionando os veículos a voltarem no primeiro retorno após a ponte, permanecendo este padrão até a liberação dos retornos fechados.

Avenida Constantino Nery (km 18 da prova) – Os corredores permanecerão na faixa direita da via até a faixa de pedestre do Terminal 1. Os corredores mudarão de faixa da direita para a faixa da esquerda após a faixa de pedestre do T1.

Avenida Epaminondas – Os atletas vão permanecer na faixa esquerda da via até acessar a rua 10 de Julho.

Rua 10 de Julho (km 21 Próximo ao Teatro Amazonas) – Os corredores permanecerão na faixa esquerda da via até o cruzamento com a avenida Getúlio Vargas, convergindo à esquerda em contrafluxo na avenida Getúlio Vargas em direção à avenida Leonardo Malcher.

Avenida Getúlio Vargas – Os atletas seguirão no contrafluxo convergindo à esquerda na avenida Leonardo Malcher.

Avenida Leonardo Malcher – Mudança da faixa da esquerda para a faixa da direita pelos atletas após o cruzamento com a rua Tapajós, seguindo em direção pela faixa da direita até a avenida Constantino Nery.

Avenida Constantino Nery (segundo trecho) – Os corredores vão permanecer na faixa direita da via até a esquina com a avenida Mário Ypiranga, oposto ao Corpo de Bombeiros.

Avenida Mário Ypiranga – Os atletas vão permanecer na faixa direita da via seguindo pela avenida Djalma Batista.

Avenida Djalma Batista – Os corredores seguem na avenida Djalma Batista, com transposição de faixa para acesso e saída da passagem subterrânea sob a avenida Darcy Vargas, permanecendo em seguida na faixa direita da via até o cruzamento com a avenida João Valério.

Avenida João Valério – Os atletas vão permanecer na faixa direita da via, acessando a passagem subterrânea sob a avenida Constantino Nery, com fechamento da alça da direita de acesso à avenida Constantino Nery.

O IMMU reforça que os motoristas que estiverem transitando no percurso da corrida sigam com atenção e obedeçam as orientações dos agentes, caso seja necessária a mudança de faixa ou redução de velocidade. Os agentes de trânsito estarão com motocicletas e viaturas para o apoio nas vias.