Effa Motors acelera reconstrução da fábrica e planeja operação parcial em 2025 em Manaus

Cerca de 120 trabalhadores atuam na recuperação.

Por Beatriz Silveira

07/10/2025 às 16:38

Notícias de Manaus – Em ritmo acelerado, a Effa Motors avança na reconstrução de sua fábrica no Polo Industrial de Manaus (PIM), destruída por um incêndio em agosto deste ano. A montadora informou que pretende retomar parte das operações ainda em 2025, operando com uma linha de produção provisória enquanto as estruturas principais passam por restauração.

No canteiro de obras, cerca de 120 trabalhadores atuam diretamente na recuperação do complexo, que contempla a reconstrução do prédio administrativo e dos setores de montagem. De acordo com a controller da companhia, Bruna Antunes, o apoio de órgãos públicos e parceiros tem sido decisivo para manter o cronograma e assegurar a continuidade do projeto.

Na segunda-feira (6), uma equipe da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa) esteve no local para acompanhar o andamento dos trabalhos. O superintendente Bosco Saraiva ressaltou o compromisso da autarquia com a recuperação da planta e destacou a importância da retomada da produção para a economia regional.

O incêndio, ocorrido em 5 de agosto, destruiu o galpão principal e interrompeu a fabricação de veículos. Apesar dos danos estruturais, não houve feridos. A prefeitura classificou o episódio como desastre ambiental, em razão da queima de materiais potencialmente tóxicos, e implementou medidas de monitoramento ambiental e sanitário.

Sem data definida para o retorno total das atividades, a Effa Motors estima concluir as principais etapas da reconstrução até o fim do próximo ano. A empresa reforça que o objetivo é preservar empregos e garantir a continuidade da produção no PIM, um dos principais polos automotivos da Região Norte.

