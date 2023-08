EJA: matrícula de novos alunos e transferência iniciam na sexta-feira (4°), no AM

As matrículas de novos alunos para o segundo semestre da Educação de Jovens Alunos (EJA) acontecem na próxima sexta-feira (04). Na mesma data, também estará aberta a transferência de estudantes já matriculados, mas que queiram mudar de unidade de ensino. Os dois procedimentos podem ser feitos de forma on-line, pelo site matriculas.am.gov.br, ou presencialmente nas 182 escolas da rede estadual, que têm EJA. Para concluir o processo, basta apresentar a documentação na unidade escolhida.

Para os estudantes que desejam realizar o Ensino Fundamental 2 (do 6º ao 9º ano), a idade mínima para matrícula é de 15 anos, enquanto que para o Ensino Médio, é 18 anos. Os alunos menores de 18 anos devem estar acompanhados dos responsáveis.

Desde a última segunda-feira (31) até quinta-feira (03), as escolas da Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar estão em processo de rematrícula automática dos alunos já matriculados no primeiro semestre da EJA, de 2023. Na rematrícula, não é necessária a presença dos estudantes na escola, pois toda a documentação já está no sistema das unidades de ensino.

Já no dia 04 de agosto, os novos alunos e aqueles que desejam se transferir para outras unidades escolares precisam entregar os documentos de matrícula na escola escolhida. O primeiro passo é consultar o site matriculas.am.gov.br. No endereço eletrônico, é possível adiantar o processo de matrícula, bem como ver a disponibilidade de vagas nas 182 escolas da rede que oferecem a modalidade EJA.

“O processo pode ser realizado diretamente na escola de interesse, mas frisamos a importância de adiantar etapas por meio do site. Isso pode evitar quaisquer transtornos, como falta de vagas, problemas com localização e etc. Nós disponibilizamos todo o suporte eletrônico e o estudante precisa aproveitar”, destacou a coordenadora da Gerência do Atendimento Educacional Específico e da Diversidade (Gaeed) da Secretaria de Educação, Kátia Menezes.

Documentos

Os documentos (originais e cópias) necessários para a matrícula de novos alunos e transferência são: documento de identificação com foto (RG, CNH, Carteira de trabalho ou Passaporte), CPF, Certidão de Nascimento, Certidão de Casamento – caso o aluno tenha mudado de novo por este motivo, Histórico Escolar, Comprovante de Endereço e Comprovante de conclusão de escolaridade anterior a etapa pretendida.

Volta às aulas

Nos próximos dias 4 e 5 de agosto, os professores da modalidade EJA estarão nas unidades de ensino encerrando as Jornadas Pedagógicas sobre o novo semestre letivo. Com o tema “EJA: prática pedagógica e fortalecimento da cidadania”, as reuniões servem para alinhar os últimos detalhes antes da volta às aulas.

O retorno às salas de aula acontecerá no próximo dia 07 de agosto, quando mais de 30 mil alunos da rede estadual regressam à rotina da EJA. A modalidade oferece a oportunidade dos alunos realizarem cada etapa disponibilizada em apenas 6 meses, ou seja, é possível concluir do 6° ao 9° ano do Ensino Fundamental em dois anos e o Ensino Médio em um ano e meio.

Redação AM POST