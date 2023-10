Manaus/AM – Novos membros do Conselho Tutelar, serão escolhidos neste domingo (1°), durante as eleições em Manaus. O pleito visa preencher as vagas dos conselheiros que atuarão no quadriênio 2024-2027.

A votação acontece das 8h às 17h, em148 escolas públicas municipais e estaduais nas zonas urbana e rural. Todos os cidadãos maiores de 16 anos que possuem título de eleitor podem votar.

Ao todo, 121 candidatos concorrem a 50 vagas para conselheiros tutelares titulares. Manaus conta com dez conselhos tutelares distribuídos em todas as zonas da cidade.

Após o encerramento da votação, o resultado será apurado no Parque Municipal do Idoso, por parte da Semasc, CMDCA e MPE. Ainda não há previsão do horário de término da apuração por conta da votação da zona rural realizada em voto manual.

