Eletricista é preso após mostrar pênis para modelo na Praia da Ponta Negra em Manaus

Notícias de Manaus – Na noite de terça-feira (16), o eletricista Elielton da Silva Souza foi detido por Guardas Municipais na Praia da Ponta Negra, zona oeste de Manaus acusado de mostrar o pênis para uma modelo identificada apenas como Jennifer, de 20 anos que estava trabalhando em um ensaio fotográfico no local.
PUBLICIDADE
De acordo com a jovem que é candidata ao Miss Eco Amazônia enquanto ela e sua equipe trabalhavam na areia, três homens se aproximaram e começaram a consumir drogas nas proximidades.
As vítimas afirmaram que o grupo as intimidou, e Elielton, entrando na água, tentou se aproximar com a intenção de ver a modelo trocar de roupa.
PUBLICIDADE
Jennifer também relata que foi convidada a consumir entorpecente com o homem. Sentindo-se ameaçada, Jennifer ligou para o marido, que imediatamente denunciou o incidente.
Os Guardas Municipais foram acionados e, ao chegarem ao local, prenderam Elielton, enquanto os outros dois suspeitos conseguiram fugir.
LEIA MAIS: Bebê nasce em carro de aplicativo a caminho de maternidade em Manaus
Durante depoimento na delegacia, o eletricista confessou que havia mostrado o órgão genital à modelo e sua equipe. Ele foi apresentado à autoridade policial para a lavratura do auto de prisão em flagrante e seguirá o trâmite legal cabível.